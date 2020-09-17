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17.09.2020 18:48
Рубрика: Экономика

Минприроды ликвидирует "серые зоны" в сфере торговли древесиной

Текст: Алексей Дуэль

Изменения в Лесной кодекс России и закон об организованных торгах позволят исключить "серые зоны" в сфере продажи госучреждениями на товарных биржах древесины, полученной при рубках лесных насаждений. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в ходе совещания на площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), сообщает пресс-служба ведомства. Глава Минприроды отметил, что для подготовки этих изменений необходима совместная скоординированная работа всех участников процесса

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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"Приоритет нашей деятельности - обеспечение прозрачности оборота древесины и сокращение "черного рынка", - сказал Дмитрий Кобылкин. - Изменения в Лесной кодекс, которые мы сегодня обсудили, будут способствовать достижению этой цели. С Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей мы тесно взаимодействуем уже два года. Ключевые возможности, которые предоставляет биржевая торговля, - это повышение налогооблагаемой базы и доходности государственных предприятий лесной отрасли. Процесс биржевой торговли выгоден всем: и государству, и коммерческому сектору. И мы надеемся, что благодаря данному совещанию активизируются законодательные изменения и возрастут объемы торгов лесом на бирже".

Участники совещания отметили, что увеличение объема реализации лесных ресурсов через организованные торги позволит наблюдать более концентрированные данные о сбыте, следить за изменением ценообразования и увеличить рост значимости лесной отрасли для экономики страны, добавили в пресс-службе Минприроды.

"Мы наблюдаем высокую активность гослесхозов, участников рынка, ощущаем поддержку регуляторов и руководства основных лесных регионов, - подчеркнул президент СПбМТСБ Алексей Рыбников. - Вместе с тем необходимо придать развитию биржевой торговли еще большую динамику. Только таким образом можно добиться решения задач, поставленных перед биржей: формирование ликвидных справедливых ценовых индикаторов на лесоматериалы, прозрачность и легальность рынка древесины".

В ближайшее время обсуждаемые законопроектные инициативы будут внесены на рассмотрение в правительство России с учетом замечаний и предложений, поступивших во время совещания, пояснили в пресс-службе Минприроды.

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