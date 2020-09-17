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17.09.2020 19:38
Рубрика: Общество

Минздрав разрешил амбулаторное применение фавипиравира

Текст: Ирина Невинная

Минздрав разрешил применять фавипиравир для лечения больных COVID-19 c нетяжелой формой течения заболевания, когда пациент остается дома и лечится амбулаторно. Соответствующие изменения внесены в регистрационные удостоверения препаратов фавипиравира двух отечественных производителей. Об этом сообщили сегодня в ведомстве.

Фото: РИА Новости
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Ранее препараты могли применяться исключительно для лечения пациентов в стационарах.

Первый препарат с МНН "фавипиравир" зарегистрирован Минздравом России "на условиях" по ускоренной процедуре в соответствии с Постановлением Правительства России №441- до завершения 3 фазы клинических исследований 29 мая.

"Противовирусный препарат показал эффективность и вошел во Временные методические рекомендации "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции", выпускаемые Минздравом России", - говорится в сообщении министерства.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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