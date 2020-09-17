Мишустин утвердил список мер, регулирующих пребывание в РФ приглашенных иностранцев

Правительство определило перечень мер, которые граждане и организации должны предпринимать, чтобы обеспечить порядок пребывания в России приглашенных ими иностранцев. Соблюдение порядка означает, что деятельность гостя соответствует заявленной при въезде в страну цели, а также своевременный его отъезд. Соответствующее положение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

В список мер вошли четыре пункта:

1) предоставление приглашающей стороной иностранному гражданину доступных контактных данных для поддержания связи;

2) реализация заявленных при оформлении приглашения гарантий материального, медицинского и жилищного обеспечения;

3) содействие гостю в осуществлении его целей в России;

4) уведомление органов внутренних дел при утрате контактов с прибывшим иностранным гражданином (сделать это необходимо в течение двух рабочих дней, лично обратившись в МВД или направив письменное уведомление в произвольном виде, в том числе в электронном виде).

При отсутствии у приглашающей стороны информации о повторном въезде иностранного гражданина в Россию по многократной визе последние три пункта не применяются.

Правила не распространяются на дипломатические представительства и консульские учреждения иностранных государств, международные организации и их представительства в России, а также представительства других стран при международных организациях, находящихся в нашей стране.