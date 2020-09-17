Мишустин утвердил список мер, регулирующих пребывание в РФ приглашенных иностранцев

Новости

Вице-мэр Воронежа задержан за растрату 15:19
Александр Дрозденко вступил в должность главы Ленобласти 15:04
В Сургуте школьник умер от отравления неизвестным веществом 15:00
В Тюменской области вызволили из капкана рысенка 14:39
США активизируют продажу Тайваню современных систем вооружений 14:34
"Мулан" установила рекорд в интернете 14:22
В Херсонесе московский священник погиб, сорвавшись со скалы 14:20
В Кремле негативно отнеслись к инициативе Польши арестовать авиадиспетчеров РФ 14:14
ЦБ отложил на полгода запрет пополнять наличными транспортные карты 14:10
СМИ: Певица Валентина Легкоступова перед смертью была жестоко избита 13:58
Шойгу рассказал, как военные выполняют мобилизационный план до 2030 года 13:53
Как российские политологи влияют на политику 13:45
Власти РФ и Узбекистана обсудили долгосрочную экономическую кооперацию 13:43
Сгоревшая клиника в Красноярске не была подключена к пожарной части 13:31
Вышел трейлер "Грани времени" от авторов "Ломки" и "Паранормального" 13:27
МИД РФ указал послу США на перспективность реформы конституции в Беларуси 13:25
Россияне назвали самые нужные опции автомобиля 13:20
Генпрокуратура: Организация "Башкорт" признана экстремистской 13:03
Как изменится жизнь промышленных и деловых выставок после пандемии 12:57
Названы самые красивые аэропорты России 12:55
Безработных будут переучивать на строителей 12:49
Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" 12:48
Экс-глава Союза биатлонистов России задержан по подозрению в растрате 12:45
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности 12:38
Германия и Бельгия предостерегли от поездок в Вену из-за коронавируса 12:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
17.09.2020 14:55
Рубрика: Власть

Мишустин утвердил список мер, регулирующих пребывание в РФ приглашенных иностранцев

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство определило перечень мер, которые граждане и организации должны предпринимать, чтобы обеспечить порядок пребывания в России приглашенных ими иностранцев. Соблюдение порядка означает, что деятельность гостя соответствует заявленной при въезде в страну цели, а также своевременный его отъезд. Соответствующее положение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

В список мер вошли четыре пункта:

  • 1) предоставление приглашающей стороной иностранному гражданину доступных контактных данных для поддержания связи;
  • 2) реализация заявленных при оформлении приглашения гарантий материального, медицинского и жилищного обеспечения;
  • 3) содействие гостю в осуществлении его целей в России;
  • 4) уведомление органов внутренних дел при утрате контактов с прибывшим иностранным гражданином (сделать это необходимо в течение двух рабочих дней, лично обратившись в МВД или направив письменное уведомление в произвольном виде, в том числе в электронном виде).

При отсутствии у приглашающей стороны информации о повторном въезде иностранного гражданина в Россию по многократной визе последние три пункта не применяются.

Правила не распространяются на дипломатические представительства и консульские учреждения иностранных государств, международные организации и их представительства в России, а также представительства других стран при международных организациях, находящихся в нашей стране.

МВД будет дактилоскопировать иностранцев, находящихся в РФ более 30 суток
Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства

Главное сегодня

Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством"
В Кремле считают бесполезным фиксировать даты "нормандского саммита"
Сенатор: РФ не выдаст Польше диспетчеров по делу о катастрофе под Смоленском
В МИД РФ пока не называют сроки возобновления авиасообщения с Европой
Повышенная ставка НДФЛ затронет 1% россиян
Как в России прошел Единый день голосования
МВД будет дактилоскопировать иностранцев, находящихся в РФ более 30 суток