Мишустин утвердил список мер, регулирующих пребывание в РФ приглашенных иностранцев

Правительство определило перечень мер, которые граждане и организации должны предпринимать, чтобы обеспечить порядок пребывания в России приглашенных ими иностранцев. Соблюдение порядка означает, что деятельность гостя соответствует заявленной при въезде в страну цели, а также своевременный его отъезд. Соответствующее положение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
В список мер вошли четыре пункта:
- 1) предоставление приглашающей стороной иностранному гражданину доступных контактных данных для поддержания связи;
- 2) реализация заявленных при оформлении приглашения гарантий материального, медицинского и жилищного обеспечения;
- 3) содействие гостю в осуществлении его целей в России;
- 4) уведомление органов внутренних дел при утрате контактов с прибывшим иностранным гражданином (сделать это необходимо в течение двух рабочих дней, лично обратившись в МВД или направив письменное уведомление в произвольном виде, в том числе в электронном виде).
При отсутствии у приглашающей стороны информации о повторном въезде иностранного гражданина в Россию по многократной визе последние три пункта не применяются.
Правила не распространяются на дипломатические представительства и консульские учреждения иностранных государств, международные организации и их представительства в России, а также представительства других стран при международных организациях, находящихся в нашей стране.