Палеогенетики опровергли популярные мнения о викингах

Новости

Как российские политологи влияют на политику 13:45
Власти РФ и Узбекистана обсудили долгосрочную экономическую кооперацию 13:43
Сгоревшая клиника в Красноярске не была подключена к пожарной части 13:31
Вышел трейлер "Грани времени" от авторов "Ломки" и "Паранормального" 13:27
МИД РФ указал послу США на перспективность реформы конституции в Беларуси 13:25
Россияне назвали самые нужные опции автомобиля 13:20
Генпрокуратура: Организация "Башкорт" признана экстремистской 13:03
Как изменится жизнь промышленных и деловых выставок после пандемии 12:57
Названы самые красивые аэропорты России 12:55
Безработных будут переучивать на строителей 12:49
Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" 12:48
По подозрению в растрате задержан директор Центра подготовки сборных команд РФ 12:45
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности 12:38
Германия и Бельгия предостерегли от поездок в Вену из-за коронавируса 12:37
Трейлер: Disney эффектно анонсировал свои премьеры 12:32
Хуснуллин: Поддержка ипотеки не ведет к заметному росту цен на жилье 12:31
На поддержку безработных россиян направят дополнительные ресурсы 12:24
Фото: Джаред Лето раскачался для "Трона 3" 12:15
Причиной пожара в красноярской наркоклинике стал поджог 12:15
В Петербурге школьнику после инфаркта удалили мостики, сжимавшие сосуды 12:09
Мадонна снимет автобиографический фильм 11:57
В Москве может выпасть почти 20 процентов месячной нормы осадков 11:55
Начался суд по делу о гибели людей при прорыве дамбы под Красноярском 11:40
Около 100 белорусов поучаствуют в исследовании российской вакцины от COVID-19 11:34
Самолет президента Мексики так и не стал призом лотереи 11:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
17.09.2020 13:08
Рубрика: Общество

Палеогенетики опровергли популярные мнения о викингах

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Исследование 442 геномов погибших викингов позволило генетически охарактеризовать скандинавское население эпохи викингов. Как сообщается в журнале Nature, выяснилось: не все викинги были скандинавами и большинство из них не были блондинами - они принадлежали к той же смешанной расе, что и другие люди того времени.

Фото: iStock
В Норвегии найдена могила викинга с полным комплектом оружия

Среди предков викингов, эпоха которых пришлась на период раннего Средневековья (от 793 до 1066 н.э.), были степные воины, анатолийские земледельцы, а также выходцы из стран Балтии и Центральной Европы. Это показал генетический анализ рекордного числа древних геномов - от 442 индивидов из разных частей Европы: от Скандинавии до Польши, России и Украины.

Викинги оказали решающее влияние на историю Европы. Около тысячи лет назад их боялись не только как безжалостных воинов. В течение короткого времени скандинавы-мореплаватели достигли большей части Западной Европы, Гренландии и Северной Америки. Соответственно, они серьезно повлияли на социально-экономический и культурный уклад Европы. "Викинги экспортировали идеи, технологии, язык, религию и повседневные обычаи", - говорит Эске Виллерслев, палеогенетик из Копенгагенского университета (Дания), руководитель исследования и ведущий автор статьи.

Но кем на самом деле были викинги? Согласно клише все норманны были светловолосыми гигантами скандинавского происхождения. Однако некоторые археологические находки последних лет поставили под сомнение это предположение. Например, в Дании обнаружили захоронение викингов, в котором лежала женщина-воин. Причем, как оказалось, она была славянкой. А у некоторых викингов на погребальной одежде были арабские иероглифы.

Фото: iStock
Анализ ДНК неандертальца "сдвинул" историю на 60 тысяч лет назад

Используя современные возможности палеогеномики, исследователи секвенировали геномы 442 мужчин, женщин и детей из могил европейских викингов - с территории Европы и Гренландии.

Кроме того, для сравнения были использованы геномы индивидов из различных эпох - от бронзового века (2400 до н.э.) до средних веков (1600 н.э.).

Результат удивил: далеко не все викинги были скандинавами. Исследование показало, что население Скандинавии эпохи викингов генетически происходит из смешения трех источников: мезолитических охотников-собирателей, неолитических земледельцев, предков из стран Балтии и Центральной Европы, а также степных скотоводов бронзового века из Центральной Азии. "Наше исследование существенно меняет образ викингов, - говорит Виллерслев. - Большинство из них не были блондинами - у них были каштановые волосы".

Более того, даже в пределах Скандинавии викинги были генетически неоднородны. Некоторые группы значительно отличались от типичных "северян". Исследователи выделили три группы: викинги из Дании, Швеции и Норвегии. Шведские викинги оказались более генетически разнообразны, чем норвежские и датские.

Геномы двух индивидов, погибших на Оркнейских островах (южная часть Атлантического океана) и в Норвегии, подтверждают: викинги были не столько однородным племенем, сколько культурой людей разного происхождения. Несмотря на то что они были похоронены в соответствии с традициями викингов, эти воины не были скандинавами. Они принадлежали пиктам - кельтскому племени, которое проживало на территории современной Шотландии. Два других викинга были наполовину пиктами, наполовину скандинавами, сообщают исследователи.

Фото: Eric Cline/GW
Археологи выяснили, почему внезапно был покинут древний ханаанский город

Генетические данные также говорят о том, насколько важную роль играло море для викингов. Они владели развитыми технологиями судостроения, и суда они использовали не только для торговли, но и для завоевания новых земель и доставки награбленных товаров. Скандинавские мореплаватели, в течение короткого времени достигнув большей части Западной Европы, Гренландии и Северной Америки, также способствовали культурному и генетическому обмену. Геномы жителей поселений из прибрежных районов Скандинавии показывает, что они часто были генетически более близки к обитателям побережья Балтийского и центрально-европейского побережья, чем к группам викингов во внутренних районах Скандинавии.

"Наши результаты противоречат общепринятым предположениям, кем были викинги. В учебники истории придется внести соответствующие изменения, - утверждает Виллерслев. - По нашим данным, не все викинги были исключительно скандинавского происхождения".

Общество История Общество Наука

Главное сегодня

Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством"
Сенатор: РФ не выдаст Польше диспетчеров по делу о катастрофе под Смоленском
В МИД РФ пока не называют сроки возобновления авиасообщения с Европой
Повышенная ставка НДФЛ затронет 1% россиян
ВОЗ сообщила о росте госпитализаций молодых людей из-за COVID-19
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году