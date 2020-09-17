Палеогенетики опровергли популярные мнения о викингах

Исследование 442 геномов погибших викингов позволило генетически охарактеризовать скандинавское население эпохи викингов. Как сообщается в журнале Nature, выяснилось: не все викинги были скандинавами и большинство из них не были блондинами - они принадлежали к той же смешанной расе, что и другие люди того времени.

Среди предков викингов, эпоха которых пришлась на период раннего Средневековья (от 793 до 1066 н.э.), были степные воины, анатолийские земледельцы, а также выходцы из стран Балтии и Центральной Европы. Это показал генетический анализ рекордного числа древних геномов - от 442 индивидов из разных частей Европы: от Скандинавии до Польши, России и Украины.

Викинги оказали решающее влияние на историю Европы. Около тысячи лет назад их боялись не только как безжалостных воинов. В течение короткого времени скандинавы-мореплаватели достигли большей части Западной Европы, Гренландии и Северной Америки. Соответственно, они серьезно повлияли на социально-экономический и культурный уклад Европы. "Викинги экспортировали идеи, технологии, язык, религию и повседневные обычаи", - говорит Эске Виллерслев, палеогенетик из Копенгагенского университета (Дания), руководитель исследования и ведущий автор статьи.

Но кем на самом деле были викинги? Согласно клише все норманны были светловолосыми гигантами скандинавского происхождения. Однако некоторые археологические находки последних лет поставили под сомнение это предположение. Например, в Дании обнаружили захоронение викингов, в котором лежала женщина-воин. Причем, как оказалось, она была славянкой. А у некоторых викингов на погребальной одежде были арабские иероглифы.

Используя современные возможности палеогеномики, исследователи секвенировали геномы 442 мужчин, женщин и детей из могил европейских викингов - с территории Европы и Гренландии.

Кроме того, для сравнения были использованы геномы индивидов из различных эпох - от бронзового века (2400 до н.э.) до средних веков (1600 н.э.).

Результат удивил: далеко не все викинги были скандинавами. Исследование показало, что население Скандинавии эпохи викингов генетически происходит из смешения трех источников: мезолитических охотников-собирателей, неолитических земледельцев, предков из стран Балтии и Центральной Европы, а также степных скотоводов бронзового века из Центральной Азии. "Наше исследование существенно меняет образ викингов, - говорит Виллерслев. - Большинство из них не были блондинами - у них были каштановые волосы".

Более того, даже в пределах Скандинавии викинги были генетически неоднородны. Некоторые группы значительно отличались от типичных "северян". Исследователи выделили три группы: викинги из Дании, Швеции и Норвегии. Шведские викинги оказались более генетически разнообразны, чем норвежские и датские.

Геномы двух индивидов, погибших на Оркнейских островах (южная часть Атлантического океана) и в Норвегии, подтверждают: викинги были не столько однородным племенем, сколько культурой людей разного происхождения. Несмотря на то что они были похоронены в соответствии с традициями викингов, эти воины не были скандинавами. Они принадлежали пиктам - кельтскому племени, которое проживало на территории современной Шотландии. Два других викинга были наполовину пиктами, наполовину скандинавами, сообщают исследователи.

Генетические данные также говорят о том, насколько важную роль играло море для викингов. Они владели развитыми технологиями судостроения, и суда они использовали не только для торговли, но и для завоевания новых земель и доставки награбленных товаров. Скандинавские мореплаватели, в течение короткого времени достигнув большей части Западной Европы, Гренландии и Северной Америки, также способствовали культурному и генетическому обмену. Геномы жителей поселений из прибрежных районов Скандинавии показывает, что они часто были генетически более близки к обитателям побережья Балтийского и центрально-европейского побережья, чем к группам викингов во внутренних районах Скандинавии.

"Наши результаты противоречат общепринятым предположениям, кем были викинги. В учебники истории придется внести соответствующие изменения, - утверждает Виллерслев. - По нашим данным, не все викинги были исключительно скандинавского происхождения".