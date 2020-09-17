"Мурзилки Live" теперь в формате VR360

С 21 сентября на смотровой площадке PANORAMA360 начинает работу студия "Авторадио". Вечернее шоу "Мурзилки Live" выйдет в эфир с высоты примерно 330 метров над землей. Впервые прямая трансляция радиошоу будет вестись в формате VR360.

PANORAMA360 - самая высокая смотровая площадку в Европе, которая находится на 89-м этаже башни "Федерация" Москва-Сити и входит в Международную федерацию высотных башен мира. У слушателей "Авторадио" появляется уникальная возможность взглянуть на Москву с нового ракурса и насладиться живыми концертами звезд в формате виртуальной реальности на сайте www.avtoradio.ru.

Одними из первых в студию "Авторадио" на PANORAMA360 планируют заглянуть певец Jony, взявший недавно "Прорыв года", супергруппа "Куртки Кобейна" - музыкальный продюсерский проект Шуры БИ-2, очаровательная Ани Лорак и хип-хоп дуэт GAYAZOV$ BROTHER$.