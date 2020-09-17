Бой-реванш между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом, намеченный на 21 ноября, может состояться на "Уэмбли Арене" или в "Альберт-холле" в Лондоне. Причем на стадионы, которые вмещают 12,5 тысячи и 5,2 тысячи зрителей соответственно, могут пустить зрителей. Об этом британский промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы Уайта, сообщил Sky Sports.

Первый поединок два супертяжа провели 22 августа. Победу тогда одержал Поветкин, побывав в двух нокдаунах в четвертом раунде, но в пятом отправив оппонента на настил ринга. Этот красивый нокаут принес Поветкину титул временного чемпиона мира Всемирного боксерского совета и звание обязательного претендента на бой с настоящим чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Но об этом претендентском бое мечтает и Диллиан Уайт. Так что он тут же воспользовался правом на реванш, который был прописан в контракте.

- Он хочет бороться за титул чемпиона, так что в предстоящем реванше на кону стоит очень многое, можно сказать, вся его карьера, - цитирует Хирна Sky Sports. - Нокаут от Поветкина был шоком, потому что Диллиан был очень хорошо готов и контролировал бой. Уайт голоден до побед. Многие думают, что он поступает глупо, форсируя проведение реванша. Поветкин говорит, мол, он нокаутировал Уайта один раз и может сделать это снова. Но Диллиан уверен, что он должен был выиграть тогда и хочет доказать свою правоту. Никогда не видел его таким мотивированным.

Однако и у Поветкина большая группа поддержки. Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев оставил такой комментарий под постом Саши о подготовке к реваншу: "Угомони ты его уже навсегда".