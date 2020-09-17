Первый поединок два супертяжа провели 22 августа. Победу тогда одержал Поветкин, побывав в двух нокдаунах в четвертом раунде, но в пятом отправив оппонента на настил ринга. Этот красивый нокаут принес Поветкину титул временного чемпиона мира Всемирного боксерского совета и звание обязательного претендента на бой с настоящим чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.
Но об этом претендентском бое мечтает и Диллиан Уайт. Так что он тут же воспользовался правом на реванш, который был прописан в контракте.
- Он хочет бороться за титул чемпиона, так что в предстоящем реванше на кону стоит очень многое, можно сказать, вся его карьера, - цитирует Хирна Sky Sports. - Нокаут от Поветкина был шоком, потому что Диллиан был очень хорошо готов и контролировал бой. Уайт голоден до побед. Многие думают, что он поступает глупо, форсируя проведение реванша. Поветкин говорит, мол, он нокаутировал Уайта один раз и может сделать это снова. Но Диллиан уверен, что он должен был выиграть тогда и хочет доказать свою правоту. Никогда не видел его таким мотивированным.
Однако и у Поветкина большая группа поддержки. Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев оставил такой комментарий под постом Саши о подготовке к реваншу: "Угомони ты его уже навсегда".