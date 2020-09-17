На Южном Урале школьников обеспечили полноценным питанием

В деревне Мамаево Сосновского района к новому учебному году открыли мини-столовую. В малокомплектной школе, где учатся три десятка детей, отремонтировали помещение, провели воду, установили водонагреватель и приобрели мебель, чтобы ребята могли получать горячие завтраки. Когда нельзя организовать полноценный пищеблок, такой буфет - тоже выход. Здесь и булочками с горячим чаем можно перекусить, и разогреть готовые блюда, чтобы накормить самых младших ребят.

Всего в школах Южного Урала, по данным областного министерства образования, 913 пищеблоков, из них 839 - столовые полного цикла и только 74 - так называемые доготовочные кухни и буфеты.

Однако вне зависимости от технологии приготовления еды всю материальную базу "калорийной" сферы накануне учебного года модернизировали. В мае на Южном Урале оценили состояние работающих пищеблоков, а в летние каникулы привели их в порядок, кое-где даже организовали с нуля. Чтобы пищевой комплекс оказался во всеоружии, из областной казны на эти цели было направлено почти 300 миллионов рублей.

На реформу школьного питания губернатор Алексей Текслер нацелил региональное образование в начале 2020 года, когда соответствующее поручение всем российским субъектам дал глава государства. Президент рекомендовал реализовать инициативу к 2023 году, а если возможно, то и к нынешнему сентябрю. И южноуральцы решили не ждать еще несколько лет, а выбрали короткий путь перемен.

Статистика свидетельствует, что заболевания желудочно-кишечного тракта у школьников стоят на втором месте после нарушений опорно-двигательного аппарата. Поэтому с февраля этого года на собственные средства в области запустили программу "Школьное молоко". Суть ее в том, что учащимся полезный продукт предоставляется бесплатно, поскольку растущий организм нуждается в кальции и витаминах.

- Речь идет о специальном стандарте, - отмечал тогда глава региона. - Молоко будет поставляться в школьные столовые витаминизированным.

Примерно пятую часть расходов взял на себя бюджет региона и при переходе школьного общепита на бесплатные завтраки. Активистов совета родителей Челябинской области да и всех родителей преобразования не оставляют равнодушными. Все они заявляют, что это, безусловно, забота о здоровье детей, которые целый день в школе, а кто-то посещает дополнительно продленку, внеурочные занятия. Поэтому важно, чтобы у ребят был полноценный обед, а не перекус всухомятку. Кроме того, единый подход к горячему питанию решает еще и проблему "разных" столов, когда ученики-льготники получали другие по составу блюда, куда более скромные, чем дети из более благополучных семей.

До реформирования школьного питания родителям за завтраки детей приходилось выкладывать в среднем по 65 рублей, сегодня же принятый норматив, бесплатный для семей, - около 60 рублей. Родительское сообщество, правда, волнуется: не пострадает ли качество пищи? Но в региональном министерстве образования заверяют: и теперь, и далее школьная еда будет отвечать всем требованиям, хотя кошельки родителей и останутся при этом неприкосновенными. Более того, чтобы исключить различие подходов в муниципалитетах, в школах внедряется стандартное горячее меню, гарантирующее единый подход к приготовлению блюд, а также сбалансированный рацион питания. По сути, это меню остается таким же, что и в прежние времена: на завтрак - каша со сливочным маслом, выпечка, чай или какао, на обед - суп, второе и напиток.

Примерно пятую часть расходов взял на себя бюджет региона при переходе школьного общепита на бесплатные завтраки

Между тем в некоторых учебных заведениях области реформа уже вышла за общероссийские рамки. В Верхнеуральском районе сегодня 17 школ, ребята учатся в одну смену, и всех их, начиная с первого и заканчивая одиннадцатым классом, по решению муниципалитета бесплатно кормят горячими завтраками. А 19 процентов учащихся - дети-инвалиды и школьники из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - в столовую приходят дважды в день, на завтрак и обед. Питание подрастающего поколения стало приоритетной статьей в бюджете района - на это выделено 23 миллиона рублей, еще 3,5 миллиона добавила область.

В последние несколько лет муниципалитет берет на себя повышенные обязательства - проводит ремонты в школьных пищеблоках, хотя на это тоже требуется кругленькая сумма. Ситуация, правда, изменилась нынешним летом, когда были получены федеральные и областные субсидии. На них для всех школьных столовых докупили нужное оборудование, поделилась хорошей новостью начальник районного управления образования Наталья Урцева.

В 2020 году совокупные расходы на сферу образования в области превысят 48 миллиардов рублей - это более четверти всего регионального бюджета, сообщил губернатор накануне учебного года. По его словам, сокращать траты Южный Урал не собирается - напротив, они еще вырастут.

- В предстоящем учебном году школы ожидают новации, - подчеркнул Алексей Текслер. - На горячие завтраки выделено более 755 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Бесплатным питанием обеспечат более 181 тысячи учащихся. Регион обязательно сохранит и программу "Школьное молоко", которая получила положительные отклики родителей и детей. Эту инициативу также позитивно оценили и медики.