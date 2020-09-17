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17.09.2020 20:01
Рубрика: Культура

Анекдот дебютанта

На "Кинотавре" представили фильм по пьесе Дмитрия Данилова "Человек из Подольска"
Текст: Ирина Корнеева
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(8264)
Парень из Подольска попадает в московское отделение полиции и становится героем какой-то драмы абсурда. В участке над ним проводят интеллектуальные опыты, чтобы выяснить потенциал его личности и масштаб желаний. Экранизация пьесы Дмитрия Данилова "Человек из Подольска" стала очень заметной комедией про нашу действительность на "Кинотавре".
Это фильм об идеальных полицейских, но это не политическое кино, а абсурдистская комедия. Фото: ОРКФ "Кинотавр" Это фильм об идеальных полицейских, но это не политическое кино, а абсурдистская комедия. Фото: ОРКФ "Кинотавр"
Это фильм об идеальных полицейских, но это не политическое кино, а абсурдистская комедия. Фото: ОРКФ "Кинотавр"

Режиссер Семен Серзин снимал фильм, по его словам, "про несовпадение идеалов, о которых всю дорогу рассказывают персонажи-полицейские, с Реальностью - с большой буквы, как у них положено писать по уставу. В этом и заключается абсурд. Все такие высокие намерения разбиваются о ту реальность, в которой мы живем". Продюсер Наталья Мокрицкая поделилась подробностями создания новой картины мира:

Фото: Кинокомпания "Вега фильм"/ ОРКФ "Кинотавр"
Иван Твердовский на "Кинотавре" представил российскую премьеру "Конференции"

- В основе фильма - очень тонкая и жесткая конструкция, хорошая пьеса Дмитрия Данилова, а когда хороший текст, много что получается. Пьеса Дмитрия Данилова победила в нескольких конкурсах, а я вообще слежу за конкурсами "Новой драмы" и фестиваля "Любимовка".

Стоял ли вопрос политической интерпретации пьесы? Я человек прямодушный, центрист по своей позиции и очень не люблю политизированное кино. Мне кажется, что для кино достаточно других тем.

Да, это фильм об идеальных полицейских. Те, кто живет в Москве и в больших городах, знают, что полиция сейчас изменилась. Они сейчас очень вежливо разговаривают. Если в последнее время останавливает полиция, вы не представляете себе, насколько они вежливы, холодны, разумны и рациональны. И это пугает гораздо больше. Когда тебе хамят в лицо, ты "отхамливаешься", и все как-то нормально, по-русски, все понятно...

В основе фильма - очень тонкая и жесткая конструкция, хорошая пьеса Дмитрия Данилова, а когда хороший текст, много что получается

Жизнь меняется. Наверное, в лучшую сторону, в сторону закона и порядка. Пьеса и фильм про то, что интеллект, рациональность могут быть страшными. Но это не политическое кино, это абсурдистская комедия. Но холодок от нашей жизни вы тут испытываете.

Как я нахожу талантливых дебютантов? Дело не во мне, я уверена, что хороший замысел всегда сам себя запустит и денег сам под себя найдет. Настоящий дар скрыть тяжело, а не показать. Если он есть.

Лучшей короткометражкой на "Кинотавре" признан фильм "Сера"

Дебютантов выбираю так: если они выдержат мой напор и мой эмоциональный характер, а мучаю я их сильно, если они понимают, что это не потому, что я хочу на них оттоптаться, а для того, чтобы сделать кино, так вот если они это чувствуют, то я могу с ними работать.

А есть очень одаренные люди, но они понимают, что со мной не совладают, и им просто плохо физически со мной вместе в одном помещении и в работе, - тогда мы не можем работать вместе. Кино - это как семья, а в отношении с дебютантами - это как роман. Со счастливым или несчастным концом.

Искать дебютантов правда тяжело. По короткометражкам очень тяжело режиссера рассмотреть, и короткий метр я последнее время не смотрю: те, кто могут рассказать анекдот, не значит, что смогут рассказать два анекдота...

Надо судить по замыслу, все-таки по большим формам. Или это должна быть написана повесть, или киноповесть - режиссер должен уметь выразить свои мысли на бумаге. Иван Твердовский не умел писать, когда мы начинали с ним работать, а сейчас он создает очень и очень хорошие сценарии.

Что касается Семена Серзина, он режиссер театральный, а молодые кинорежиссеры, по моему опыту, менее образованные, чем театральные режиссеры. Они хоть пьесы читают...

Справка "РГ"

Семен Серзин - режиссер театра и кино, актер. Родился в 1987 году в Мурманске. Окончил Академию театрального искусства как актер, затем защитил режиссерский диплом. С 2013 по 2015 год был главным режиссером петербургского "Этюд-театра". Создатель независимого театрального объединения "Невидимый театр" (Санкт-Петербург). Поставил более 30 спектаклей в разных городах России. Лауреат фестивалей "Малые города России" и "Уроки режиссуры", дважды номинант премии "Прорыв". Преподает театральное искусство. "Человек из Подольска" - его режиссерский дебют в полнометражном кино.

Культура Кино и ТВ Наше кино 31-й фестиваль "Кинотавр"

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