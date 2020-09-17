На развитие культуры и кинематографии направят 380 млрд рублей

Около 380 млрд рублей планируется направить в 2021-2023 годах на финансирование культуры и кинематографии в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющуюся в распоряжении редакции пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы.

"Бюджетные ассигнования по разделу "Культура, кинематография" в 2021 году составят 134 492,8 млн рублей, в 2022 году - 124 132,3 млн рублей и в 2023 году - 121 980,0 млн рублей", - говорится в документе.

Более 2,5 млрд рублей будет выделено дополнительно на финансовое обеспечение музеев "Увеличение бюджетных ассигнований: на финансовое обеспечение музеев в 2021 году на 1 269,4 млн рублей, в 2022 году на 1 244,7 млн рублей", - приводятся в сообщении выдержки из пояснительной записки.