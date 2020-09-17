СМИ: На создание самолета Sukhoi SuperJet New может уйти 130 млрд рублей

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) намерена создать к 2023 году самолет Sukhoi SuperJet New. Об этом сообщают источники, близкие к "Ростеху" и ОАК, передают "Ведомости".

Новый лайнер, на разработку которого, по информации издания, уйдет 120-130 миллиардов рублей, должен стать импортозамещенной версией ближнемагистрального Sukhoi SuperJet 100.

Предполагается, что самолет будет летать на отечественном двигателе ПД-8, который сейчас разрабатывает Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК). Сейчас в SSJ100 устанавливается франко-российский двигатель Sam146.

По данным издания, в новом самолете также изменится конструкция фюзеляжа и будет скорректирован центр тяжести. Источник рассказал, что десятки систем и компонентов в SSJ New будут заменены на отечественные.