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17.09.2020 16:15
Рубрика: Экономика

На здравоохранение в ближайшие три года направят свыше 3,3 трлн рублей

Текст: Светлана Ментюкова
На финансирование здравоохранения в 2021-2023 годах будет направлено свыше 3,3 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющуюся в распоряжении редакции пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

"Бюджетные ассигнования по разделу "Здравоохранение" в 2021 году составят 1 118 991,4 млн рублей, в 2022 году - 1 123 959,2 млн рублей и в 2023 году - 1 091 422,2 млн рублей. По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов раздела "Здравоохранение" составит в 2021 году 1%, в 2022 году - 0,9%, в 2023 году - 0,8%", - говорится в документе.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Отмечается, что несмотря на то, что доля в общем объеме расходов федерального бюджета на здравоохранение в 2021 и 2023 годах по сравнению с 2020 годом, который составлял 5,3%, уменьшится до 5,2% и 4,9% соответственно, расходы бюджета на эти цели на ближайшие два года в абсолютном выражении увеличатся.

"Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными законом № 380-ФЗ, в 2021 году увеличены на 50 036,5 млн рублей, в 2022 году - на 45 412,6 млн рублей, в 2023 году по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом на 2022 год, уменьшены на 32 357 млн рублей", - следует из текста пояснительной записки.

Также в документе сообщается, что на госпрограмму "Развитие здравоохранения" в 2021-2023 годах планируется направить 2,5 трлн рублей.

"Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы "Развитие здравоохранения", в 2021 году составят 847 521,4 млн рублей, в 2022 году - 844 943,3 млн рублей, в 2023 году - 807 163,9 млн рублей. Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований <...> в 2021 году увеличены на 59 880,5 млн рублей, в 2022 году - на 56 848,1 млн рублей, в 2023 году по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом на 2022 год, уменьшены на 37 779,4 млн рублей", - говорится в документе.

В частности отмечается, что в рамках целевой программы "Содействие международному сотрудничеству в сфере охраны здоровья" расходы на взносы в международные организации увеличатся в 2021 году на 88,5 млн рублей, в 2022 году - на 88,8 млн рублей, в 2023 году - на 90,5 млн рублей.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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По программе "Организация государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения" в 2021-2023 годах расходы на формирование и обеспечение работы специальной группы для реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно- эпидемиологического характера за рубежом увеличатся на 41 млн рублей.

В 2021 году на 138,1 млн рублей увеличится финансирование Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России на мероприятия по разработке вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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