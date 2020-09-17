Надпись времен фараона Джосера предупредила о катастрофе

В Египте сочли тревожным предупреждением современной цивилизации надпись, нанесенную на граните более 4000 тысяч лет назад. В ней рассказывается о правлении фараона Джосера, во времена которого Египет чудом пережил небывалую засуху.

Как сообщает Reuters, древняя надпись находится на острове Сехель на Ниле, около города Асуана на юге Египта. Считается, что этим иероглифам более 4000 лет. Однако уже в наше время они вызвали у ученых серьезное беспокойство по поводу естественного цикла Нила.

Как известно, эта могучая река обеспечивает 90 процентов всей пресной воды Египта. Нил всегда играл крайне важную роль в жизни этой страны. Однако древняя надпись, известная как "Стела голода", доказывает, что река живет по особому циклу.

В тексте рассказывается о том, что в период правления фараона Джосера произошла серия наводнений, после которой наступила семилетняя засуха, спровоцировавшая массовый голод. Есть опасения, что история может повториться.

"Нил сейчас не достигает своего прежнего уровня в зимний и летний периоды", - цитирует издание Абделя Хареса Мохамеда, жителя Асуана, который катает туристов на лодке по Нилу.

По официальным данным, в настоящее время в Египте имеется около 570 кубометров пресной воды на каждого человека в год. Это опасный уровень. Эксперты считают страну бедной пресной водой, если ее запасы составляют менее 1000 кубометров на человека в год. Поэтому угроза повторения событий древности вполне реальна.

К слову, на острове Сехель за полтора столетия археологических исследований было обнаружено более 250 древних надписей на каменных плитах. Большинство из них были посвящены богине Анукет и богу Хнуму. Интересно, что "Стела голода", возле которой всегда дежурит специальный страж, до сих пор вызывает вопросы относительно своего возраста.

В ней действительно описаны события, произошедшие в период правления Джосера - фараона из III династии Древнего Египта (около 2665-2645 гг. до н.э.). Кстати, именно этому правителю приписывают строительство самой первой пирамиды.

Однако некоторые исследователи считают, что "Стела голода" на самом деле была создана в греко-римский период, то есть чуть более 2000 лет назад. По их мнению, надпись попросту является копией более позднего текста.