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17.09.2020 17:15
Рубрика: Общество

Надпись времен фараона Джосера предупредила о катастрофе

Текст: Денис Передельский
Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh
Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

В Египте сочли тревожным предупреждением современной цивилизации надпись, нанесенную на граните более 4000 тысяч лет назад. В ней рассказывается о правлении фараона Джосера, во времена которого Египет чудом пережил небывалую засуху.

Фото: Egypt Ministry of Antiquities
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Как сообщает Reuters, древняя надпись находится на острове Сехель на Ниле, около города Асуана на юге Египта. Считается, что этим иероглифам более 4000 лет. Однако уже в наше время они вызвали у ученых серьезное беспокойство по поводу естественного цикла Нила.

Как известно, эта могучая река обеспечивает 90 процентов всей пресной воды Египта. Нил всегда играл крайне важную роль в жизни этой страны. Однако древняя надпись, известная как "Стела голода", доказывает, что река живет по особому циклу.

В тексте рассказывается о том, что в период правления фараона Джосера произошла серия наводнений, после которой наступила семилетняя засуха, спровоцировавшая массовый голод. Есть опасения, что история может повториться.

"Нил сейчас не достигает своего прежнего уровня в зимний и летний периоды", - цитирует издание Абделя Хареса Мохамеда, жителя Асуана, который катает туристов на лодке по Нилу.

Фото: iStock
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По официальным данным, в настоящее время в Египте имеется около 570 кубометров пресной воды на каждого человека в год. Это опасный уровень. Эксперты считают страну бедной пресной водой, если ее запасы составляют менее 1000 кубометров на человека в год. Поэтому угроза повторения событий древности вполне реальна.

К слову, на острове Сехель за полтора столетия археологических исследований было обнаружено более 250 древних надписей на каменных плитах. Большинство из них были посвящены богине Анукет и богу Хнуму. Интересно, что "Стела голода", возле которой всегда дежурит специальный страж, до сих пор вызывает вопросы относительно своего возраста.

В ней действительно описаны события, произошедшие в период правления Джосера - фараона из III династии Древнего Египта (около 2665-2645 гг. до н.э.). Кстати, именно этому правителю приписывают  строительство самой первой пирамиды.

Однако некоторые исследователи считают, что "Стела голода" на самом деле была создана в греко-римский период, то есть чуть более 2000 лет назад. По их мнению, надпись попросту является копией более позднего текста.

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