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Названы лучшие смартфоны в России

Текст:   Антон Благовещенский
17.09.2020,  
17:11
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

"Роскачество" изучило российский рынок смартфонов по множеству параметров и выбрало нескольких победителей. Во время исследования принимались во внимание качество съемки фото и видео, производительность, качество дисплея, звук, время автономной работы и так далее.

Что нового показала Apple на презентации и почему это важно

В пятерку лучших смартфонов по версии организации вошли следующие смартфоны:

- Samsung Galaxy S10+

- Apple iPhone 11 Pro Max

- Samsung Galaxy Note 20 Ultra

- Samsung Galaxy S10

- OnePlus 8 Pro

Отмечается, что различные группы параметров имели разное влияние на рейтинг - например, качество фото и видео имело "вес" на уровне 25 процентов, дисплей - 15 процентов, а производительность и звук - 10 процентов.

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