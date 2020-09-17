Небольшие социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) смогут перейти на заключение срочных трудовых договоров с работниками и отказаться от принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. Законопроект об этом внесен правительством в Госдуму.

НКО со штатной численностью до 15 человек и выручкой не более 120 млн рублей в год по аналогии с малыми и микропредприятиями хотят освободить от утверждения правил внутреннего трудового распорядка, положений об оплате труда и премировании сотрудников, других обязательных документов. Все условия труда и порядок начисления денежного вознаграждения своим работникам они смогут прописать в трудовых договорах, форма которых должна быть унифицирована и утверждена правительством. При этом локальные нормативные акты в организации можно оставить или отказаться от части из них. Сейчас отсутствие этих документов может обернуться штрафами.

Снять ограничения на заключение срочных трудовых договоров законопроект предлагает с НКО, в которых числится до 35 сотрудников и годовой объем выручки не превышает 800 млн в год. Сейчас Трудовой кодекс разрешает временно оформить трудовые отношения с работником единожды на срок до двух месяцев либо на время сезонной работы, если это объясняется особенностями климата. Правила не распространяются на малый бизнес, теперь наряду с ним под исключение попадут и социально ориентированные НКО, которым часто приходится привлекать людей на временные проекты. "Заключение срочного трудового договора обеспечит для них гибкость в привлечении сотрудников и не повлечет каких-либо негативных последствий на рынке труда", - говорится в пояснительной записке к документу. Информация о среднесписочной численности сотрудников НКО и сведения о доходах будут размещаться на сайте ФНС.