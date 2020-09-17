Новак: Спрос на нефть в мире может восстановиться во II квартале 2021 года

Мировой спрос на нефть в полном объеме может восстановиться ко второму кварталу 2021 года, считает министр энергетики РФ Александр Новак. Сейчас же, по его словам, министерство фиксирует предпосылки замедления восстановления спроса на нефть.

"Мы считаем, что спрос может быть восстановлен во II квартале 2021 года в полном объеме", - сказал глава ведомства в эфире телеканала "Россия -24".

Нынешние же цены, отметил Новак, "полностью соответствуют ситуации на рынке, с учетом того, что спрос еще не восстановился в полном объеме".

Одним из важных факторов, влияющих на котировки рынка, по мнению министра, является сокращение накопленных мировых запасов сырья.

"Запасы постепенно сокращаются, накопленные в течение второго квартала, и мы видим, что уже июль и август - первые два месяца, когда постепенно остатки накопленные сокращаются, - отметил глава Минэнерго. - В августе сокращение составило примерно 45 млн баррелей, в июле - 34".