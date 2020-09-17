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17.09.2020 19:51
Рубрика: Экономика

Новак: Спрос на нефть в мире может восстановиться во II квартале 2021 года

Мировой спрос на нефть в полном объеме может восстановиться ко второму кварталу 2021 года, считает министр энергетики РФ Александр Новак. Сейчас же, по его словам, министерство фиксирует предпосылки замедления восстановления спроса на нефть.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: iStock
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"Мы считаем, что спрос может быть восстановлен во II квартале 2021 года в полном объеме", - сказал глава ведомства в эфире телеканала "Россия -24".

Нынешние же цены, отметил Новак, "полностью соответствуют ситуации на рынке, с учетом того, что спрос еще не восстановился в полном объеме".

Одним из важных факторов, влияющих на котировки рынка, по мнению министра, является сокращение накопленных мировых запасов сырья.

"Запасы постепенно сокращаются, накопленные в течение второго квартала, и мы видим, что уже июль и август - первые два месяца, когда постепенно остатки накопленные сокращаются, - отметил глава Минэнерго. - В августе сокращение составило примерно 45 млн баррелей, в июле - 34".

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Цена на нефть

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