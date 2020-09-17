Новое стрелковое оружие снабжают видеокамерой и цифровым экраном

Профессиональный праздник работников российской оборонной промышленности, который будет отмечаться 19 сентября, - молодой. Ему всего 8 лет. И появился он благодаря упорству Михаила Тимофеевича Калашникова.

Выдающийся оружейник неоднократно и публично выражал свое удивление тому, что в нашей стране практически каждая профессия имеет свой праздничный день. А вот у тех, кто издревле ковал оружие, защищающее Родину, своего дня нет. И добился, чтобы День оружейника появился в календаре государственных праздников.

Отмечать его было решено 19 сентября, когда Церковь вспоминает Архистратига Михаила, как известно, являющегося покровителем небесного воинства. Впрочем, как верующие, так и атеисты, посчитали, что этот день был выбран, чтобы в том числе увековечить имя легендарного создателя русского оружия.

Наше стрелковое оружие в особой рекламе не нуждается. И казалось бы, о нем все известно. Однако на прошедшем военно-техническом форуме "Армия-2020" впервые были показаны раритетные экземпляры, как стоящие на вооружении, так и оставшиеся лишь опытными разработками.

В 1985 году на вооружение подразделений спецназа был принят уникальный, без всякого преувеличения, стрелково-гранатометный комплекс 6С1 под игривым названием "Канарейка". Создан он на базе укороченного автомата Калашникова АКСБ74У калибра 5,45х39 мм. Особенность его в том, что он стрелял абсолютно бесшумно специальными пулями и гранатами калибра 30 мм. "Канарейка" стала развитием аналогичного комплекса "Тишина", принятого на вооружение в 1975 году и созданного на базе хорошо известного автомата Калашникова АКМС калибра 7,62Х39 мм.

Конструкторы концерна "Калашников" первыми в мире предложили насыщать стрелковое оружие цифровыми технологиями

Бесшумность стрельбы патронами обеспечивалась прибором бесшумной и беспламенной стрельбы. А граната из подствольного гранатомета вышибалась специальным поршнем, при этом летела она на 300 метров. "Тишина" и "Канарейка" активно использовались спецназом КГБ во время боевых действий в Афганистане. И долгое время оставались совершенно секретным оружием.

Был разработан даже двуствольный автомат АО-36. Сделали это для повышения кучности стрельбы. Она действительно более чем в три раза превысила кучность стрельбы из АКМ. Несмотря на то, что автомат был полностью проработан и оказался удобен в обращении, на вооружение его не приняли.

Интересно, что на оружейном салоне Eurosatory-2012 израильтяне показали свою версию двуствольного 5,56-мм автомата Gilboa Snake. По словам его создателей, автомат значительно повышал огневую мощь штурмовых полицейских подразделений и отрядов спецназначения. Это действительно так. Но и в Израиле автомат-двустволка в серию не пошел.

На стендах производителей стрелкового оружия в рамках форума "Армия-2020" открыто показали действительно очень интересные разработки. Что лишний раз подтвердило - творческий поиск отечественных оружейников не имеет границ. Можно гордиться тем, что конструкторы концерна "Калашников" первыми в мире предложили насыщать стрелковое оружие цифровыми технологиями. Сенсацией "Армии-2020" стало smart-ружье МР-155 Ultima 12-го калибра, снабженное видеокамерой с высоким разрешением, цифровым экраном, а также встроенным компьютером. Все это в комплексе позволяет отслеживать и оценивать каждый выстрел, даже в удаленном доступе.

Вполне возможно, за таким стрелковым оружием - будущее. А значит - наследие Михаила Тимофеевича Калашникова мы не утратили.