Новое стрелковое оружие снабжают видеокамерой и цифровым экраном

Новости

ГАЗ модернизирует производство комплектующих для своих двигателей 19:57
Росавиация одобрила субсидии аэропортам на 8,7 млрд рублей 19:53
Минздрав разрешил амбулаторное применение фавипиравира 19:38
Toyota Yaris испытали более строгим краш-тестом 19:32
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса 19:30
Лавров: Россия и Китай не будут играть по правилам Запада 19:24
Собянин призвал продлить режим дистанционной работы 19:14
Защитник "Тоттенхэма" Орье может перейти в "Спартак" 19:10
Физиотерапевт ЦСКА перешел на работу в "Барселону" 18:52
Собянин: Отопление в Москве включим раньше, чтобы горожане не простужались 18:52
"Мандалорец" взял больше всех "Эмми" в технических номинациях 18:52
Во Вьетнаме готовят эвакуацию более 550 тысяч человек 18:50
Евгений Савченко заявил об уходе с поста главы Белгородской области 18:48
Минприроды ликвидирует "серые зоны" в сфере торговли древесиной 18:48
Собянин: От гриппа привились более миллиона москвичей 18:47
Собянин призвал пожилых людей минимизировать контакты 18:43
РЖД готовы возобновить международное пассажирское сообщение 18:38
Городские службы оперативно ликвидируют последствия непогоды в Москве 18:37
У губернатора Пермского края подтвержден коронавирус 18:27
Почему в Латвии пытаются запретить георгиевскую ленточку 18:21
В московском метро временно закроют часть "синей" ветки 18:19
В Твери открылась выставка "Александр Невский. 800 лет с Россией" 18:15
МИД Беларуси констатировал агрессивный характер резолюции Европарламента 18:15
Матч КХЛ "Сочи" - "Локомотив" отменен из-за коронавируса 18:14
Депутат Карелин уходит из Госдумы 18:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
18 сентября - видеоконференция: как повлияет на ОСАГО пересмотр цен на запчасти
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
17.09.2020 19:24
Рубрика: Власть

Компьютер под стволом

Новое стрелковое оружие снабжают видеокамерой и цифровым экраном
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(8264)
Профессиональный праздник работников российской оборонной промышленности, который будет отмечаться 19 сентября, - молодой. Ему всего 8 лет. И появился он благодаря упорству Михаила Тимофеевича Калашникова.
Новинка от "Калашникова" - smart-ружье МР-155 Ultima - стала мировой сенсацией этого года. Фото: Константин Завражин/РГ Новинка от "Калашникова" - smart-ружье МР-155 Ultima - стала мировой сенсацией этого года. Фото: Константин Завражин/РГ
Новинка от "Калашникова" - smart-ружье МР-155 Ultima - стала мировой сенсацией этого года. Фото: Константин Завражин/РГ

Выдающийся оружейник неоднократно и публично выражал свое удивление тому, что в нашей стране практически каждая профессия имеет свой праздничный день. А вот у тех, кто издревле ковал оружие, защищающее Родину, своего дня нет. И добился, чтобы День оружейника появился в календаре государственных праздников.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
"Страшнее ядерной бомбы": китайское CМИ оценило новое оружие России

Отмечать его было решено 19 сентября, когда Церковь вспоминает Архистратига Михаила, как известно, являющегося покровителем небесного воинства. Впрочем, как верующие, так и атеисты, посчитали, что этот день был выбран, чтобы в том числе увековечить имя легендарного создателя русского оружия.

Наше стрелковое оружие в особой рекламе не нуждается. И казалось бы, о нем все известно. Однако на прошедшем военно-техническом форуме "Армия-2020" впервые были показаны раритетные экземпляры, как стоящие на вооружении, так и оставшиеся лишь опытными разработками.

В 1985 году на вооружение подразделений спецназа был принят уникальный, без всякого преувеличения, стрелково-гранатометный комплекс 6С1 под игривым названием "Канарейка". Создан он на базе укороченного автомата Калашникова АКСБ74У калибра 5,45х39 мм. Особенность его в том, что он стрелял абсолютно бесшумно специальными пулями и гранатами калибра 30 мм. "Канарейка" стала развитием аналогичного комплекса "Тишина", принятого на вооружение в 1975 году и созданного на базе хорошо известного автомата Калашникова АКМС калибра 7,62Х39 мм.

Конструкторы концерна "Калашников" первыми в мире предложили насыщать стрелковое оружие цифровыми технологиями

Бесшумность стрельбы патронами обеспечивалась прибором бесшумной и беспламенной стрельбы. А граната из подствольного гранатомета вышибалась специальным поршнем, при этом летела она на 300 метров. "Тишина" и "Канарейка" активно использовались спецназом КГБ во время боевых действий в Афганистане. И долгое время оставались совершенно секретным оружием.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Создан автомат Калашникова под патрон НАТО

Был разработан даже двуствольный автомат АО-36. Сделали это для повышения кучности стрельбы. Она действительно более чем в три раза превысила кучность стрельбы из АКМ. Несмотря на то, что автомат был полностью проработан и оказался удобен в обращении, на вооружение его не приняли.

Интересно, что на оружейном салоне Eurosatory-2012 израильтяне показали свою версию двуствольного 5,56-мм автомата Gilboa Snake. По словам его создателей, автомат значительно повышал огневую мощь штурмовых полицейских подразделений и отрядов спецназначения. Это действительно так. Но и в Израиле автомат-двустволка в серию не пошел.

На стендах производителей стрелкового оружия в рамках форума "Армия-2020" открыто показали действительно очень интересные разработки. Что лишний раз подтвердило - творческий поиск отечественных оружейников не имеет границ. Можно гордиться тем, что конструкторы концерна "Калашников" первыми в мире предложили насыщать стрелковое оружие цифровыми технологиями. Сенсацией "Армии-2020" стало smart-ружье МР-155 Ultima 12-го калибра, снабженное видеокамерой с высоким разрешением, цифровым экраном, а также встроенным компьютером. Все это в комплексе позволяет отслеживать и оценивать каждый выстрел, даже в удаленном доступе.

Вполне возможно, за таким стрелковым оружием - будущее. А значит - наследие Михаила Тимофеевича Калашникова мы не утратили.

Власть Безопасность Армия Оружие с Сергеем Птичкиным

Главное сегодня

Минобрнауки утвердило новые правила приема в вузы
Евгений Савченко заявил об уходе с поста главы Белгородской области
Собянин: Отопление в Москве включим раньше, чтобы горожане не простужались
Кабмин внес в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ на доходы более 5 млн
МИД РФ назвал дату видеовыступления Путина на Генассамблее ООН
Как в России прошел Единый день голосования
МВД будет дактилоскопировать иностранцев, находящихся в РФ более 30 суток