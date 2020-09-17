Новый экипаж МКС готов к ручному сближению с космической станцией

Основной и дублирующий экипажи пилотируемого "Союз МС-17" на отлично сдали экзамен по управлению кораблем в ручном режиме в случае отказа автоматики во время сближения с МКС.

До старта новой длительной экспедиции МКС-64, запланированного на 14 октября, осталось четыре недели. Экипажи продолжают сдавать экзамены в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Накануне экзаменационная комиссия оценивала навыки по ручному сближению дублеров - Олега Новицкого и Петра Дуброва. А днем ранее такой экзамен на специализированном тренажере "Дон-Союз" сдавали Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. "Основные".

В космическом полете сближение корабля со станцией происходит в автоматическом режиме, поясняют специалисты "Роскосмоса". На Земле же космонавтов учат быть готовыми к возникновению нештатных ситуаций, которые могут возникнуть на этапе сближения со станцией. Эти навыки и знания, полученные космонавтами во время подготовки, проверяются на экзаменах по ручным динамическим режимам. Нештатные ситуации вводятся инструкторской бригадой в соответствии с выбранным билетом.

Экзамен длится около двух часов. Все это время командир корабля находится в спускаемом аппарате, а бортинженер - в бытовом отсеке. Интересно, что в условиях реального космического полета при возникновении нештатной ситуации на этапе сближения перемещение бортинженера из спускаемого аппарата в бытовой отсек занимает до трех минут. На экзамене этот переход тоже моделируется. Работая с лазерным дальномером и блоком вычисления координат из бытового отсека, бортинженер сообщает командиру дальность зависания до стыковочного узла и параметры скорости - информацию, необходимую для выполнения сближения вручную. Ручное управление заканчивается зависанием с нулевой скоростью на дальности 200 метров.

Строгая комиссия оценила на "отлично" работу экипажей Сергея Рыжикова - Сергея Кудь-Сверчкова и Олега Новицкого - Петра Дуброва, отметив высокий уровень знаний и навыков, а также слаженность действий внутри экипажей, - сообщается на сайте Роскосмоса.