Оценена вероятность роста доллара до 85 рублей, евро - до 105 рублей

Доллар откатился с отметок выше 75 рублей ближе к уровню 74,9. Евро, который в среду дополнительно терял стоимость на межбанковском рынке, в паре с рублем показал просадку больше 30 копеек, снизившись до 88,5.

Специально для "Российской газеты" Валерий Емельянов, аналитик "Фридом Финанс", оценил перспективы рубля и дал не самый утешительный прогноз:

- В условиях ралли на сырьевых площадках, -прогнозирует эксперт, - которое было подхвачено на азиатской ночной сессии, мы можем увидеть сегодня новые недельные максимумы в нефти еще до открытия российских торгов.

В этом случае утром в четверг основные валютные пары уйдут дальше в минус. Доллар способен просесть до 74 рублей в моменте, но, скорее всего, сможет закрепиться не ниже 74,5. В евро мы ожидаем уверенный отскок после заявления ФРС о том, что ставка по доллару не будет повышена до 2023 года.

Евровалюта может довольно резко подняться к доллару с отметки 1,18 до 1,19, что позволит ей добавить веса в диапазоне от 0,5 до 0,8 процента. В паре с рублем, который утром обещает показать укрепление к доллару, это будет выглядеть как рост евро не более чем на 10-20 копеек.

Заметными событиями для фондового рынка и отчасти для рубля станет статистика по рынку труда и строительству в США. Если данные вселят уверенность инвесторов в завершение вирусной рецессии, то это приведет к притоку средств нерезидентов в российские акции. Это вкупе с рекордным ростом цен на нефть может вызвать сильное, но краткосрочное укрепление рубля. В базовом сценарии на конец четверга мы закладываем доллар в диапазоне 74-74,5 рубля и евро 88-88,7 рубля.

Возможен и более негативный вариант с разворотом рынка против рубля. Этому могут способствовать факторы, сбивающие нефтяные цены, например, негативная статистика в сфере занятости в США или санкционная риторика в отношении российских чиновников и активов.

На среднесрочном горизонте мы видим риски ослабления рубля. Они связаны, в первую очередь, с внешней макростатистикой, а также усилением эпидемии COVID-19. Динамика заболеваемости все сильнее давит на рынки, вызывая опасения новых локдаунов и разрыва товарных цепочек. Значительное влияние на рубль также может оказать предвыборная повестка в США.

Все это способно вывести рубль в число валют-аутсайдеров, толкнув доллар к отметкам 82-85 рублей (последний раз доллар стоил 85 рублей в 2016 году). А евро - к 95-105 рублям (евро превышал 100 рублей последний раз в конце 2014 года). Мы оцениваем вероятность такого сценария достаточно высоко - на уровне 45 процентов.