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17.09.2020 00:39
Рубрика: Общество

Основные мероприятия в память об Александре Невском пройдут в 2021 году

Текст: Елена Яковлева

Ключевые мероприятия в честь 800-летия князя Александра Невского пройдут в России в 2021 году - 12 сентября и 6 декабря, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В ходе заседания оргкомитета по проведению юбилейных мероприятий в храме Христа Спасителя он уточнил, что главные празднования должны состоятся в Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре 12 сентября 2021 года. Этот день посвящен памяти перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург. А шестого декабря празднуется кончина святого князя.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Но всего в юбилейном 2021 году, по словам Предстоятеля Русской церкви планируется около 800 различных мероприятий. В 34 епархиях должны будут пройти научно-богословские конференции и семинары; открытые уроки в образовательных учреждениях - в 38 епархиях; образовательные чтения - в 51 епархии; спортивные соревнования и турниры - в 22 епархиях.

Предполагаются многочисленные концерты в домах творчества, воскресных школах, больницах, домах престарелых в 50 епархиях, выставки книг и фотографий - в 52 епархиях, конкурсы детских рисунков - более чем в ста епархиях, фестивали колокольного звона, хоровых коллективов, военно- патриотических песен - в 35 епархиях, - цитирует слова патриарха агентство ТАСС.

Праздничные богослужения и крестные ходы пройдут в храмах и монастырях во всех епархиях. Патриарх выразил надежду, что масштабные проекты будут претворены в жизнь, "несмотря на нынешнюю ситуацию непростую, связанную с распространением инфекции".

Он напомнил, что имя князя Александра Невского стало одним из символов русской цивилизации. "Александр Невский - это удивительное сочетание государственного мужа, патриота, человека, беззаветно любившего свой народ и свою страну, и, можно сказать, жизнь свою положивший за родину". Поэтому организовать празднование на самом высоком уровне - это "наш долг, наша обязанность, чем мы, люди XXI века, можем почтить память великого государственного деятеля, воина, дипломата и святого подвижника", - считает патриарх.

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