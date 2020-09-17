Пассажиры предложили продавать льготные авиабилеты через интернет

С предложением организовать продажи льготных авиабилетов через интернет к главе кабмина Михаилу Мишустину обратилось Общероссийское объединение пассажиров (ООП). Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на соответствующее письмо организации.

В своем обращении ООП предлагает идентифицировать пассажиров, имеющих право на льготные перелеты, через портал госуслуг. "Сейчас граждане добираются до касс из своих населенных пунктов, выстаивают в очередях до 20 часов, чтобы приобрести заветный билет. Данный процесс расходования бюджетных средств стоит оптимизировать для комфорта жителей", - приводятся в материале выдержки из обращения.

В Минтрансе сообщили, что прорабатывают вопрос подтверждения пассажира ко льготной категории через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Пилотный проект по продаже железнодорожных билетов с применением системы уже реализуется на территории РФ. После его завершения, уточнили в министерстве, будет рассмотрен вопрос применения на других видах транспорта. В РЖД добавили, что рассчитывают интегрировать свою систему с информацию о льготниках, к концу года.

Эксперты предупреждают, что с учетом стабильно высокого спроса на льготные авиабилеты правительству придется увеличить объемы субсидирования этой программы, чтобы удовлетворить на них спрос.