Патриарх Кирилл наградил церковным орденом президента "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова

Президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов получил высокую награду в знак признания как его личных заслуг, так и заслуг нефтяной компании перед РПЦ. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл вручил ему орден Преподобного Сергия Радонежского I степени, учрежденный Священным Синодом в 1978-м.

Церемония прошла в Патриаршей и Синодальной резиденции в Свято-Даниловом монастыре в рамках встречи патриарха и президента "ЛУКОЙЛа". Орден вручен "во внимание к помощи РПЦ" и в связи с 70-летием предпринимателя и филантропа. Вагит Юсуфович поблагодарил Его Святейшество: для него это не только большая честь, но и высокая ответственность.

Награда действительно заслужена - большим числом добрых дел. Неотъемлемой частью благотворительной деятельности компании давно стало ее участие в восстановлении религиозных традиций и духовной культуры. Она очень многое делает по части дел церковных в регионах своего присутствия: строительство храмов, поддержка религиозных общин, принесение в дар икон и других святынь.

Памятным событием последних лет стало открытие храма в честь Святой мученицы Татианы в Когалыме - северной столице "ЛУКОЙЛа". О важности события говорит тот факт, что в сентябре 2018-го храм освятил патриарх Кирилл. На открытии он выразил особое чувство благодарности и искренней радости по поводу завершения строительства.

"Пять лет тому назад я впервые посетил это место, - сказал тогда патриарх. - Спросив владыку о числе жителей в Когалыме и узнав, что в городе только один храм - подворье Пюхтицкого монастыря, я понял, что здесь необходимо строить новые храмы. Когда я поделился своей озабоченностью с Вагитом Юсуфовичем, руководителем нефтяной компании, он как человек мудрый сразу ничего не сказал, но потом я узнал, что началась серьезнейшая подготовка к строительству храма святой мученицы Татианы на том месте, которое я избрал".

Строительство началось в сентябре 2014-го и велось на средства Благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ". Автором проекта стал архитектор Андрей Оболенский, участвовавший в воссоздании храма Христа Спасителя. Монументально-декоративную стенопись выполнили томские иконописцы в сербско-византийском стиле. Храм - 5-купольный, площадью более 2000 кв.м., с 3-метровым центральным куполом. Он действительно видный, высота до креста - 48 м. Храм сразу стал местом паломничества. За исцелением многие приезжают сюда издалека, в том числе из-за рубежа.

"Храм уже вошел в историю - в центре Сибири еще на этапе создания он стал центром единения народов России. Ведь его строили представители свыше 70 народов", - отметил предстоятель Русской церкви.

В дар храму патриарх преподнес ковчег с частицей мощей святой Татианы, привезенный из Рима, и икону великомученицы Варвары. Прикоснуться к редким христианским святыням и приезжают паломники, а Когалым, где, как говорят, каждая пятая жительница Татьяною зовется, стал центром притяжения для православных жителей края и других регионов РФ.

"Пускай мощи святой мученицы Татианы пребывают здесь для молитвенного поклонения. Это великая святыня и молитвы перед мощами, несомненно, будут помогать очень многим людям", - сказал, вручая святыню патриарх.

В РФ святая Татиана почитается как покровительница просвещения, студентов и образования, у нее просят помощи в освоении наук и защиты от злых сил. Святые мощи оказывают и целительное действие. За помощь в возведении храма Вагит Алекперов получил из рук патриарха орден Славы и Чести III степени и стал полным кавалером этого высшего ордена РПЦ. Таких людей в нашей стране очень мало.

"Ваше Святейшество, я счастлив получить столь высокую награду, - признался в ответном слове патриарху Вагит Алекперов. - Уверен, что сегодня весь многотысячный коллектив "ЛУКОЙЛа" удостоен этой награды. По вашей инициативе в Когалыме построен уникальный храм".

Его открытие стало важнейшей вехой в жизни не только Когалыма, но и всего Ханты-Мансийского АО. Не зря люди начали стекаться к храму задолго до начала первого богослужения. За компанией числятся и другие важные дела "благотворения", так, возведены, восстановлены и реконструированы многие культовые объекты. Нефтяники выделили средства на реставрацию храма Воскресения Христова в Кадашах, реконструкцию зданий Черниговского Патриаршего подворья, строительство храма Казанской иконы Божьей Матери в п. Лиман Астраханской области, а в Нижнем Новгороде помогли возвести православную гимназию во имя святого Александра Невского.

При поддержке компании в ЯНАО, в п. Тазовский, появился храм Покрова Пресвятой Богородицы, а в с. Газ-Сале и п. Антипаюта - часовни. В Усинске (Коми) при помощи нефтяников построили храм Воскресения Христова. Все эти святые места в своих регионах тоже стали точками притяжения верующих.

Не прекратила добрые дела и пандемия коронавируса. В апреле на главный купол храма Святого Александра Невского в Волгограде установили 2-тонный, 6-метровый крест. Одну из самых технологически сложных операций провели в преддверии главного православного праздника - Пасхи. Все прошло успешно, и коронавирусом никто не заболел.

Воссоздание 52-метрового кафедрального собора ведется с 2015-го в рамках соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве, заключенного между Волгоградской областью и "ЛУКОЙЛом". На протяжении ряда лет он является одним из основных объектов, возведение которых в Волгограде поддерживает компания. Неслучайно ее миссия озвучивается так: "Мы созданы, чтобы энергию природных ресурсов обратить во благо человека".