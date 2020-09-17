Пекин опровергает данные американского доклада об уйгурах в Синьцзяне

Доклад под названием "Стерилизация, внутриматочная спираль и принудительная контрацепция: действия КПК по ограничению рождаемости синьцзянских уйгуров" - ни что иное, как попытка исказить и дискредитировать реальную обстановку с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. В нем говорится, что в китайском Синьцзяне проводится политика "геноцида" в отношении уйгуров. Текст составлен крайне скомкано, небрежно и бессистемно, в нем отсутствуют факты. При этом автор фальсифицирует данные, подделывает иллюстрации, выдумывает подписи к ним, намеренно искажает события и делает безосновательные выводы.

Даже по обложке доклада можно понять, что с помощью соединения сфабрикованных изображений вымышленных персонажей с вымышленной же обстановкой в СУАР Адриан Зенц во что бы то ни стало пытается привлечь внимание международного сообщества, вызвать скандал, "хайп". Он намекает, что в Синьцзяне ведется строгий контроль над местным национальным меньшинством и действует широкомасштабная система принудительного труда уйгуров. При этом напрочь отсутствуют любые упоминания об усилиях и успехах Синьцзяна в мирном и стабильном развитии.

В докладе упоминаются три уйгурских матери, которые якобы были "принудительно стерилизованы". Однако при этом используется картинка, где молодежь из числа этнических меньшинств проходит первый бесплатный медицинский осмотр. Очевидно, что Адриан Зенц с помощью сфабрикованной связи между текстом и иллюстрацией пытается очернить Китай.

Согласно докладу, медицинские осмотры в районах компактного проживания этнических меньшинств в Синьцзяне - это одно из средств контроля над естественным ростом населения, а также принудительная мера по тщательному претворению в жизнь политики планирования деторождения. На деле же фотография, используемая в докладе, была сделана в ходе прохождения группой пожилых людей планового медосмотра.

Чтобы отчет выглядел хоть сколь-нибудь логичным и весомым, Адриан Зенц привел ряд цифр и данных. Однако в ходе проверки фактов нетрудно обнаружить, что источники его доклада недостоверны, а сами данные сфабрикованы, искажены и передернуты при цитировании и выдраны из контекста.

В заключительной части доклада отмечается, что в Синьцзяне действует система контроля населения, которая нацелена на сокращение численности этнических меньшинств и увеличение ханьского населения. Более того, говорится, что для достижения этой цели в регионе якобы началась масштабная кампания по стерилизации. Эти заключения, сделанные автором на основе лживых и безосновательных данных и материалов, являются недостоверными и явно направлены на дискредитацию центрального правительства Китая.

Согласно "Статистическому ежегоднику Синьцзяна за 2019 год", с сентября 1982 года по конец 2018 года зарегистрированное уйгурское население в этом регионе увеличилось примерно с 5,98 до 11,67 млн человек, в то время как численность ханьского населения выросла примерно с 5,32 до 7,85 млн человек. Эти цифры убедительно демонстрируют, что в Синьцзяне численность уйгуров всегда была выше, чем численность народности хань. Никакого "подавления этнических меньшинств" и "геноцида" в СУАР не существует.

В докладе искажается политика КНР в области планирования семьи, игнорируются предыстория и конкретное содержание этой политики, происходит грубое и одностороннее ее связывание с придуманным автором "геноцидом".

В сентябре 1982 года на 12-м съезде КПК политика планового деторождения была определена основной национальной политикой страны. В декабре того же года в Конституции КНР было четко определено: "Китай проводит политику планирования рождаемости. Супружеские пары обязаны осуществлять планирование семьи". По факту же, в вопросах планирования семьи Китай долгое время предоставлял нацменьшинствам, в т. ч. и уйгурам, особые условия.

Причина проведения политики планирования рождаемости в Китае, главным образом, заключалась в том, что в то время страна находилась на начальном этапе социально-экономического развития. Уровень экономического развития был низким при наличии многочисленного населения. В ситуации, при которой наблюдался бы дальнейший быстрый рост населения, обязательно возникли бы противоречия с социально-экономическим развитием, использованием ресурсов и защитой окружающей среды и т.д. Также для широких народных масс, включая женщин, появились бы серьезные трудности в сфере занятости, образовании, обеспеченности жильем, транспорте, медицине и других сферах.

По мере повышения в Китае уровня социально-экономического развития в политике планирования семьи произошли важные изменения. Сегодня в городах каждая семья может иметь двух детей, а в сельской местности - трех. Поэтому высказывание Адриана Зенца о том, что Китай применяет принудительные меры контроля над рождаемостью в Синьцзяне и проводит т.н. политику "геноцида", являются ложным утверждением, плодом воображения - воображения либо больного, либо, с гораздо большей вероятностью, хорошо оплаченного Западом.

"Независимые доклады", подобные пасквилю Адриана Зенца, - это новая тенденция, новый политический инструмент для контроля мнения международной общественности по отношению к т.н. "проблеме Синьцзяна". Сфабрикованные высказывания от имени псевдоэкспертов, которые, чаще всего, даже не бывали в Китае, не знакомы с культурой, историей и реалиями страны и не говорят на китайском языке, являются средством, с помощью которого западные антикитайские силы пытаются вмешиваться во внутренние дела и подрывать имидж КНР на международной арене.

К сожалению, совершенно ясно, что в будущем, по мере эскалации информационной войны, проводимой Западом против Китая, поток подобных "докладов" лишь будет нарастать.