Пэн Лиюань выступила с речью на юбилейном женском симпозиуме

Главная тема мероприятия - "Ликвидация человечеством нищеты в XXI веке и роль женщин в этом процессе". В своем выступлении Пэн Лиюань подчеркнула, что Китай всегда был и остается активным инициатором, сторонником и защитником социального благополучия женщин и дела сокращения бедности. В этом году Китай полностью искоренит бедность на селе в соответствии с текущими стандартами, и, таким образом, на 10 лет раньше запланированного срока реализует цели по сокращению бедности, сформулированные в Повестке дня Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 2030 года. Это огромный и важный вклад в дело прогресса всего человечества.

Китай активно выступает за сокращение масштабов нищеты и социальное развитие малоимущих женщин, помогает им избавиться от бедности. Для этого предпринят ряд политических мер в сфере экономического развития, занятости и предпринимательства, культуры и образования, социального обеспечения, гигиены и здравоохранения, благотворительности и общественного благосостояния и т.д. Пэн Лиюань отметила, что уже достигнуты значительные результаты, Китаю удалось вывести из-за черты бедности более 700 млн человек и около половины из них - это женщины. Многие китайские женщины активно откликнулись на национальный призыв к сокращению масштабов нищеты.

Пэн Лиюань также указала, что, несмотря на значительные достижения в деле сокращения глобальной бедности, из-за того, что мужчины и женщины по-прежнему неравны в правах, возможностях и распределении ресурсов, среди малоимущих по всему миру женщин гораздо больше, чем мужчин. Из-за вспышки коронавируса нового типа женщины сталкиваются с новыми вызовами в таких сферах, как ликвидация бедности, образование, здравоохранение, занятость, защита прав и интересов. Если женщины не смогут вырваться из оков бедности, то человечество никогда не сможет искоренить нищету полностью. В связи с этим достижению равенства полов и ликвидации нищеты предстоит пройти долгий и трудный путь.

Пэн Лиюань также призвала участников мероприятия и представителей всех слоев общества принять активные меры для того, чтобы предоставить женщинам равное и высококачественное образование, гарантировать, что женщины имеют равные возможности трудоустройства и работы, а также способствовать параллельному развитию женского дела и социально-экономического развития.