Инсульт назван возможным первым проявлением коронавируса

Одним из первых проявлений заражения новой коронавирусной инфекцией, протекающего без известных симптомов, может быть инсульт. К такому выводу пришла группа ученых из Западного университета и Научно-исследовательского института здоровья Лоусона.

Результаты их исследования опубликованы в медицинском журнале Американской академии неврологии.

Как сообщил руководитель научной группы доктор Лучано Спосато, ученые проанализировали клинические данные более 160 бессимптомных больных из Канады, США и Ирана.

- Результаты показали, что в среднем два процента из каждых 100 пациентов с COVID-19 перенесут инсульт, а 35 процентов скончаются из-за сочетания инсульта и коронавируса. При этом у половины заболевших младше 50 лет до возникновения инсульта не было видимых симптомов заражения новым коронавирусом, - сказал ученый.

Понимание взаимосвязи между COVID-19 и инсультом, по мнению авторов работы, важно для назначения правильного лечения.

- Медики должны понимать, что если они наблюдают пациента с инсультом, особенно в возрасте до 50 лет с большими тромбами, то потенциальной причиной нарушения кровообращения может являться новый коронавирус даже, если отсутствуют респираторные признаки, - добавил Спосато.