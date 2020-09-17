По подозрению в растрате задержан директор Центра подготовки сборных команд РФ

Директор центра спортивной подготовки сборных команд России, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов задержан по уголовному делу о растрате в особо крупном размере.

"Кравцов задержан в рамках дела о растрате", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Агентство сообщает, что Кравцов находится в следственном изоляторе на Петровке. Позже суд назначит ему меру пресечения.

Как сообщила ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, Кравцова обвиняют в незаконном получении денег за то, что устроил несколько человек на должности в центр, а они получали заработную плату, не выполняя своих обязанностей. Этим был причинен ущерб в размере более 14 млн рублей. В тоже время, по словам Меркачевой, Кравцов настаивает на том, что эти люди действительно работали.

Александр Кравцов возглавляет Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центр спортивной подготовки сборных команд России" с 2009 года.