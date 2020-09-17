Почему в Латвии пытаются запретить георгиевскую ленточку

Ущербность в выборе фантастических сюжетов можно было бы приписать исключительно сотне политических единомышленников, заседающих в латвийском парламенте, если бы на их зоологическую русофобию не стали с определенным сочувствием реагировать и в просвещенном Евросоюзе, делают выводы независимые прибалтийские аналитики.

На этот раз, констатируют местные новостные порталы, волна коронавирусной пандемии натолкнула национальных радикалов на мысль объявить крестовый поход не только против школ национальных меньшинств, но даже против использования георгиевской ленточки.

Сказано - сделано, и парламент этой прибалтийской республики поспешил с подачи национального объединения, сообщает Delfi, одобрить 17 сентября поправки к законодательству, предусматривающие запрет на ее использование даже в ходе публичных мероприятий - как развлекательных, так и праздничных, а также на собраниях, шествиях и пикетах.

Во-первых, ужас на радикально озабоченную публику наводит сам факт появления георгиевской ленты, которая была рождена на свет по инициативе российской императрицы Екатерины II вместе с высшей воинской наградой империи. Во-вторых, она по внешнему виду и сочетанию цветов соответствует той, которой обтянута орденская колодка к медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

А кроме того, в паническом страхе предупреждают не успевшую эмигрировать часть населения страны представители национального истеблишмента, в этом историческом символе "у Латвии есть основания разглядеть угрозу своей демократической системе и безопасности".

Поэтому эмбарго на георгиевские ленточки, настаивают парламентарии, ограничил бы такие проявления идеологии. "Мы должны показать свою позицию против использования этих ленточек на публичных мероприятиях", - любил подчеркивать и председатель парламентской комиссии по правам человека и общественным делам Артус Кайминьш.

Под запрет, таким образом, уточняют обозреватели, попадает на берегах Балтики и общественная акция "Георгиевская ленточка", в ходе которой вот уже 15 лет ее организаторы раздавали эти победоносные символы, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.