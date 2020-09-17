В Кремле негативно отнеслись к требованиям Варшавы об аресте трех российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленск-Северный 10-го апреля 2010 года. Тогда при заходе на посадку потерпел крушение самолет Ту-154, на борту которого находилась польская делегация во главе с президентом Польши Лехом Качиньским. Все пассажиры и члены экипажа погибли. В МАК непосредственной причиной катастрофы назвали решение польского экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Однако спустя 10 лет после авиакатастрофы, унесшей жизни 96 человек, в Польше продолжают распространять теории заговора.

Все это время как российская, так и польская прокуратуры вели свои расследования. В Польше в ход следствия вмешалась большая политика, и постепенно трагедия превратилась в фарс. Одновременно с правительственной комиссией под руководством тогда еще министра внутренних дел Ежи Миллера, изыскания которой привели к отставке министра обороны Польши Богдана Клиха, активизировались любители теорий заговора. Бывшая в те годы в оппозиции партия "Право и cправедливость", основанная братьями-близнецами Лехом и Ярославом Качиньскими, "присвоила" трагедию, сделав ее частью своей избирательной кампании. Правая рука Качиньского - известный русофоб Антоний Мацеревич - и собранные им "эксперты" начали распространять теории про "искусственный туман в Смоленске", "бутафорский снег", "лазерные лучи", "гель, ускоряющий падение", "следы тротила на креслах самолета". Береза, за которую задел крылом Ту-154, по одним рассказам, была короче, по другим - была спилена накануне, по третьим - не существовала вовсе. Да и пассажиры рокового рейса, как уверяли "эксперты", то ли были отравлены еще до падения, то ли убиты еще перед вылетом, то ли расстреляны на земле. Правда, главная военная прокуратура Польши сообщила, что следов взрывчатых веществ на обломках самолета не обнаружено. Но у экспертов Мацеревича, которые вошли в состав парламентской спецкомиссии, были свои доказательства: они проводили опыты с сардельками в кипящей воде, жестяными банками от кока-колы и другими подручными материалами. Всего оппозиционный портал oko.press насчитал гуляющие по Польше 24 теории заговора.

В 2015 году партия "Право и Справедливость" выиграла парламентские выборы, и мифотворец Мацеревич, которого в Польше называют "капелланом смоленской религии", возглавил министерство обороны. После этого отчет правительственной комиссии под руководством Ежи Миллера исчез со страницы государственного комитета расследований авиационных происшествий. Новая комиссия, работа которой ежегодно обходится польским налогоплательщикам в сотни тысяч евро, придумывает все новые фокусы, чтобы продлить свое существование. Теории заговора стали вполне официальными, а виновником всех несчастий стала российская сторона. Будучи министром обороны Польши, Мацеревич на каждом углу кричал, что на борту самолета президента страны прогремели два взрыва, а как-то даже заявил, что авиакатастрофа под Смоленском была терактом, целью которого было "лишить Польшу руководства". К счастью, партнеры по блоку НАТО привыкли к этим выходкам польских властей и не обращают на них внимания.

Сегодня расследование катастрофы под Смоленском в Польше идет двумя параллельными путями. Антоний Мацеревич, в 2018 году уволенный с поста министра обороны, направил свою энергию на работу в той самой спецкомиссии, которая уже 10 лет никак не может найти доказательства взрывов. Судя по тому, какие деньги ежегодно получает комиссия на свою бессмысленную деятельность, ее работа закончится очень нескоро. Только в этом году на нее выделено более 600 тысяч евро.

Прокуратура Польши также не оставляет попыток найти виновных не с польской стороны. Три года назад на следователей снизошло озарение: виноваты не польские пилоты, решившие садиться в Смоленске, несмотря на неоднократные предупреждения российских диспетчеров, что погодные условия не позволяют это сделать, а, собственно, диспетчеры, которые "умышленно спровоцировали авиакатастрофу". Взаимоисключающие теории различных польских ведомств политиков и чиновников правящей партии совершенно не смущают. Например, вице-министр внутренних дел Польши Ярослав Зелинский в эфире радио Zet, не моргнув глазом, заявил, что вполне можно себе представить, что российские диспетчеры умышленно вели самолет к столкновению с землей, в то время, как в кабине должен был произойти взрыв. Из этого можно сделать вывод, что расследование авиакатастрофы под Смоленском окончательно оторвалось от реальности и стало политическим шоу.

Три года назад на следователей снизошло озарение, что в катастрофе виноваты не польские пилоты

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Эва Бялик, если суд вынесет решение о временном аресте диспетчеров, следователи смогут предпринять меры для их задержания. По ее словам, это первый шаг к объявлению российских авиадиспетчеров в международный розыск. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал эту провокационную инициативу так: "Я не знаю, были ли какие-то контакты и какие-то правовые действия в соответствии с международной практикой, получала ли наша Генпрокуратура или следственные органы какие-то обращения со стороны Варшавы. Нам об этом пока не известно". "В соответствии с Конституцией страны Российская Федерация не выдает своих граждан иностранным государствам. Это запрещено Основным Законом страны", - цитируют его российские СМИ.

Право

Но может ли Польша в принципе привлечь к уголовной ответственности российских граждан? Как пояснила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, в соответствии с частью 1 статьи 11 Уголовного кодекса РФ лицо, совершившее преступление на территории Российской Федерации, подлежит уголовной ответственности по УК РФ. "Следовательно, даже если предположить, что в действиях российских диспетчеров содержится состав уголовно наказуемого деяния, производство по делу и привлечение к уголовной ответственности должно происходить в точном соответствии с нормами российского уголовного закона, - говорит Мария Спиридонова. - Также стоит обратить особое внимание на ст. 61 Конституции РФ, которая гласит, что гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству. Это означает, что независимо от принятых процессуальных решений и даже наличия обвинительного приговора, вынесенного польским судом, российские граждане не будут высланы для отбывания наказания за рубеж". Как поясняет юрист, иностранное государство вправе привлечь граждан России к уголовной ответственности, если последние совершили деяние, запрещенное уголовным законом этого государства, на его территории. При этом в таких случаях российское государство обязано оказывать поддержку своим гражданам, начиная с дипломатических нот и заканчивая обеспечением квалифицированной юридической помощи. Если гражданин России, находясь за рубежом, был осужден и приговорен к тюремному сроку, то в некоторых случаях его могут перевести отбывать наказание на Родину. Но для этого необходимо, чтобы между странами действовало соглашение о передаче для отбывания наказаний лиц, осужденных к лишению свободы.

Подготовил Владислав Куликов