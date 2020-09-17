Подрядчикам-лидерам компенсируют проценты по кредитам

Правительство предусмотрело ряд мер, которые должны поддержать строительную отрасль в ближайшие годы, несмотря на сокращение бюджета (его планируется урезать на 10%). Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на селекторном совещании с губернаторами.

По согласованию с Минфином сохранены 100 млрд оборотных средств, которые будут направляться в регионы, выполняющие госпрограммы по строительству опережающими темпами. Подрядчики, которым не хватает лимитов этого года, но есть лимиты следующих годов, смогут под госконтракт взять кредит в банке, процентную ставку им компенсируют из бюджета. "Это и по проектам социального строительства, и по объектам дорожного строительства", - уточнил Хуснуллин.

Подготовлен большой блок проектов по нормативному регулированию для постепенного снятия ограничений, мешающих строительству. Планируется принять около 20 федеральных законов и около двух десятков нормативных актов.

По итогам нынешнего года прогнозируется снижение объемов ввода жилья на 5-6%, что, по словам Хуснуллина, не так плохо. Предпринимаемые меры должны минимизировать потери в объемах строительства в следующем году.