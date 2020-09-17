Правительство дополнительно поддержит строителей и покупателей жилья

Правительство подготовило меры дополнительной поддержки строительной отрасли в условиях сокращения незащищенных статей расходов федерального бюджета в 2021 году, рассказал в четверг вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

Предусмотрено выделение дополнительных средств регионам, которые будут строить дороги и другие важные объекты быстрее запланированного. Бюджет найдет на это деньги за счет остатков, неиспользованных отстающими регионами. Кроме того, подрядчики по госконтрактам смогут на льготных условиях получать кредиты, необходимые для продолжения строительства, если выделенные им средства они освоили досрочно. Проценты по таким кредитам компенсирует бюджет. "Это и по проектам социального строительства, и по объектам дорожного строительства", - уточнил Хуснуллин.

Для снятия ограничений, мешающих строительству, подготовлены поправки в двадцать федеральных законов и около двух десятков нормативных актов.

Снижение объемов строительства в этом году удалось минимизировать благодаря господдержке ипотеки, отметил Хуснуллин. В отрасль пришло около 500 млрд рублей, отметил вице-премьер, около 500 тысяч семей улучшают жилищные условия. В правительстве обсуждается вопрос о способах поддержки ипотеки в 2021 году, рассказал он. Но конкретные механизмы и условия будут определены после проведения анализа того, как сработала ныне действующая программа ипотеки под 6,5%, которая должна завершиться 1 ноября. "Мы совершенно точно будем работать в этом направлении, но условия дополнительно скажем", - пообещал вице-премьер. В связи с этим он попросил глав регионов напомнить застройщикам, что развитие жилищного строительства будет поддерживаться и далее. А жителям - что до 1 ноября, когда по текущим условиям заканчивается действие программы льготной ипотеки по 6,5%, достаточно подать заявку на кредит, условия программы допускают, что сам льготный кредит может быть выдан и позже.

Правительство обсуждает условия продления программы льготной ипотеки под 6,5%

В некоторых регионах после появления льготной ипотеки несколько повысились цены на жилье. Но это, по мнению Хуснуллина, означает, что повышается заинтересованность застройщиков - строек там станет больше. "Глобального роста цен не произойдет", -подчеркнул вице-премьер.

По итогам нынешнего года прогнозируется снижение объемов ввода жилья на 5-6%, что, по словам Хуснуллина, не так плохо. Предпринимаемые меры должны минимизировать потери в объемах строительства в следующем году.

Кроме того, правительство намерено поддерживать программы комплексного развития городов. В ближайшее время минстрой должен отобрать около сотни городов, для которых разработают такие планы. Для Нижнего Новгорода программа уже разработана - она касается и жилья, и дорог, и общественного транспорта.

В этом году строительная отрасль испытывает нехватку рабочей силы, отметил Хуснуллин. Приток рабочей силы на стройки был, в основном, из других стран, отметил он. Сейчас из-за коронавируса он ограничен. Особенно это ощущается на Дальнем Востоке, где ориентировались на рабочих из Китая. "В целом по стране проблема есть, но кардинально на нашу работу это не влияет", - сказал вице-премьер. В то же время необходимо организовать переобучение безработных на строительные специальности. Тем более что объемы строительства увеличатся.