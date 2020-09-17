Правительство поддержало проект запрета рекламы заменителей женского молока

Правительство России поддержало проект поправок в Закон "О рекламе", вводящий запрет рекламы заменителей женского молока и в целом ограничивающий рекламу детского питания для малышей первого года.

При этом правительственные эксперты высказали серьезные замечания и потребовали доработать проект еще до рассмотрения Госдумой в первом чтении.

С инициативой выступила группа сенаторов и депутатов. Цель проекта вернуть молодым мамам привычку кормить грудью. Многие из них, как показывает практика, или берегут себя, или слишком полагаются на прогресс: вместо натурального продукта предлагают своим детям покупные смеси. Возможно, вкусные и полезные, но не мамины, а это для малышей принципиально важный вопрос.

По данным Федерального исследовательского центра "ФИЦ питания и биотехнологии": раннее прикладывание к груди среди практически здоровых детей имеет место лишь в 51,6 процента случаях.

"Особую озабоченность вызывает тот факт, что 49,3 процента практически здоровых детей в родильном доме получали докорм смесями, а 3,7 процента детей с рождения находились на искусственном вскармливании", - говорится в пояснительной записке.

Сбивает ли реклама детских смесей женщину с верного материнского пути? Или у человека есть право выбора, тем более что многие уверены: за смесями не замечено никакого вреда? Эксперты спорят

По мнению инициаторов проекта, на молодых мам расслабляюще действует реклама молочных смесей, мол, зачем напрягаться самой, когда можно все купить. Между тем Международным сводом правил по сбыту заменителей грудного молока Всемирной организации здравоохранения предписывается прямой запрет рекламы в отношении смесей, предназначенных для самой чувствительной аудитории - малышей в возрасте до полугода.

При этом в правительстве обратили внимание, что популяризировать грудное вскармливание можно не только запретами, но и социальной рекламой, а также созданием комфортных условий для кормления.

"В целом если исходить из интересов детей, то действительно нужно осуществлять популяризацию грудного вскармливания, так как многие женщины последнее время отдают предпочтение искусственному вскармливанию в целях собственного комфорта, а не в интересах детей, - говорит руководитель проекта Федерального союза адвокатов России "Женское право" Татьяна Сустина. - Однако при любых запретительных мерах стоит учитывать, что ограничивать право человека на выбор нельзя".

Тем более что многие матери хотят кормить грудью, но не могут кормить по медицинским показателям. Это тоже надо учитывать. По ее словам, реклама должна проводиться в максимально корректной форме.

Адвокат Виктория Данильченко добавляет, что грудное вскармливание имеет гораздо больше преимуществ перед искусственными смесями. Но запрещать нужно то, что реально наносит вред здоровью человека. "За искусственными смесями такого не замечено", - уверена она.