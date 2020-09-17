Программа "СИМ+АР" поможет спасти тысячи жизней военнослужащих Армии России

Потери на поле боя и в других экстремальных ситуациях можно сократить в два с лишним раза, если обучить военнослужащих навыкам первой помощи.

На международных военных играх "АрМИ-2020" на стенде Главного военно-медицинского управления ВС РФ, российским разработчиком, компанией "Медтехника СПб" была представлена программа симуляционного образования для военнослужащих Армии России "СИМ+АР".

Руководитель Учебного Центра Тактической Медицины Артем Катулин и генеральный директор компании "Медтехника СПб" Марина Дормидонтова. Фото: Предоставлено пресс-службой "Медтехника СПб"

Симуляционное образование - важнейшее направление тактической медицины. Еще в 2015 году, министр обороны, посетив симуляционный центр Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова отметил, что подобные центры должны создаваться и в других крупных медицинских учреждениях и госпиталях Вооруженных сил РФ не только для постоянного поддержания, но и для повышения квалификации военных медиков.

- Эти слова стали для нас руководством к действию - рассказывает Марина Дормидонтова генеральный директор компании "Медтехника СПб". - В 2015 году мы уже обеспечивали симуляционным оборудованием тысячи предприятий по всей России - медицинские вузы и колледжи, лечебно-профилактические учреждения, клиники, отделы по охране труда промышленных предприятий, сотрудничали с подразделениями МЧС, другими силовыми ведомствами.

У нас большие складские запасы в Санкт-Петербурге. Производственные мощности, которые способны обеспечить любой заказ симуляционного оборудования. Собственные уникальные разработки, адаптированные к российским требованиям.

Мы задумались, что сможем предложить нашей армии.

Понятно, что приоритет за отечественным оборудованием, не уступающим по функционалу и качеству зарубежным аналогам. Наши роботы, тренажеры, манекены должны стоить дешевле, быть надежными и удобными в эксплуатации, соответствовать российским методикам, и позволить быстро и эффективно наладить учебный процесс. Нужно проектировать оборудование и для врачей, и для среднего медицинского персонала, для людей без специальной подготовки и конечно для военнослужащих.

Мы стали разрабатывать такую технику, искать решения, консультироваться с инструкторами по первой помощи, военными врачами, специалистами по медицине катастроф, сотрудничать с Военно-медицинской академией им. С. М. Кирова, с Главным военно-медицинским управлением Вооруженных сил РФ. В 2018 году впервые приняли участие в "АрМИ".

В 2020 году мы участвовали в Международных военных играх уже в третий раз и, подводя итог нескольких лет работы, презентовали программу "СИМ+АР" и наши уникальные симуляционные системы по отработке навыков первой помощи.

"СИМ+АР" позволит каждому воину Армии России стать спасателем. Солдату срочной службы достаточно будет пройти с опытным инструктором непродолжительный курс тренировок на нашем оборудовании и он научится оказывать первую помощь товарищу в экстремальных условиях и критических ситуациях. Для спасения жизни важен первый, "золотой час" после ранения. Чем быстрее, не дожидаясь специализированной помощи, остановить кровотечение, освободить дыхательные пути пострадавшего, предупредить панику, тем больше шансов на положительный исход.

Основные угрозы для жизни при боевых действиях, чрезвычайных ситуациях - потеря крови и остановка дыхания. Если оказать своевременную, доврачебную помощь - риск смерти может быть сведен к минимуму.

Внедрение программы "СИМ+АР" позволит вернуть в строй тысячи воинов, сохранить жизни, а значит укрепить обороноспособность страны.

Но симуляционное оборудование не решит всех проблем. Нужны инструкторы, преподаватели, тренеры, те, кто обучит личный состав.

В этом году на "АрМИ-2020" мы познакомились и начали сотрудничать с выдающимся человеком, специалистом по тактической медицине - Артемом Катулиным. У него огромный опыт, за его плечами - армия бойцов и военных медиков, обученных навыкам первой и неотложной помощи в экстремальных условиях. Если объединить его знания, практический опыт и методики с нашими техническими возможностями, уверена, мы поможем сделать вооруженные силы России еще сильнее и непобедимее.

Мнения экспертов

Артём Катулин о "СИМ+АР", тактической медицине и первой помощи

Справка: Катулин Артём Николаевич. Ветеран боевых действий, кандидат медицинских наук, эксперт по тактической медицине, один из идеологов и основоположников тактической медицины в России.

Что вы думаете о программе "СИМ+АР", нужно ли обучать каждого военнослужащего навыкам первой помощи?

Катулин: Я считаю, что это необходимо. Это безусловно сохранит жизни бойцов и, что тоже важно, даст им гражданскую профессию. Если обучить каждого воина оказанию первой помощи, то он выйдет после срочной службы уже подготовленным. А будет хорошо учиться, дать ему еще и инструктора.

Как долго полученные навыки будут актуальны?

Катулин: Опыт показывает, что в течение 3-5 лет после прохождения обучения, люди всё помнят и могут оказывать первую помощь.

Программа "СИМ+АР" будет востребована центром тактической медицины, созданием которого вы занимаетесь?

Катулин: Да, конечно. 4 часа обучения первой помощи по существующим нормативам - никуда не годится, этого мало. Работа по созданию центра тактической медицины ВС РФ уже ведется. Нужны методология, каноны, протоколы, которые у нас до сих пор не приняты.

А ваш опыт, он уже конвертирован в методики и каноны?

Катулин: У нас все давно готово. Мы уже устали биться, как в том мультике про Левшу. Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не "чистют".

Наличие отечественного симуляционного оборудования - это хорошо. Но есть большая проблема - методисты, инструкторы - их необходимо готовить. Именно они должны обучать личный состав. Создаваемый центр решит эту задачу.

Алексей Старков о тренажерах "Медтехники СПб" и актуальности программы "СИМ+АР"

Справка: Старков Алексей Сергеевич. Специалист в области симуляционного обучения в медицине, заместитель начальника Центра учебно-методической работы ФГБУ Всероссийский центр медицины катастроф "Защита" ФМБА, участник отечественных и международных семинаров и конференций по проблемам оказания первой и экстренной медицинской помощи.

Заместитель начальника Центра учебно-методической работы ФГБУ Всероссийский центр медицины катастроф "Защита" ФМБА Алексей Старков. Фото: Предоставлено пресс-службой "Медтехника СПб"

На стенде "Военно-медицинской эстафеты" вы на практике испытали сетевую симмуляционную систему "Володя-10", входящую в программу "СИМ+АР". Ваши впечатления?

Старков: Хорошая разработка по функционалу, по программному обеспечению, ничем не уступающая западным аналогам. Достоинство ее в первую очередь в соревновательном компоненте. Возможность сохранять и сравнивать цифровые параметры оказания первой помощи весьма востребована. И, конечно, для массового обучения военнослужащих такая система будет очень полезна.

Что вы, как инструктор по первой помощи можете сказать о программе "СИМ+АР"?

Старков: В советское время, в обязательную общевойсковую подготовку входило оказание первой помощи на поле боя. И сейчас формально оно есть, даже для срочников, вопрос качества реализации этой программы. Если дело будет хорошо поставлено, если использовать высокотехнологичное оборудование, это действительно даст потрясающий эффект.

Тренинг по первой помощи на "АрМИ-2020". Фото: Предоставлено пресс-службой "Медтехника СПб"

По международной статистике около 50% смертей на месте происшествий могли бы быть предотвращены, если бы очевидцы оказали первую помощь, остановили кровотечение, освободили дыхательные пути, провели реанимационные действия. Такие простейшие навыки, не требующие медицинского образования, за 16 учебных часов способен освоить каждый человек. Это вполовину сократит летальность. А учитывая условия боя, где одной из основных причин смерти военнослужащих является кровопотеря или остановка дыхания - процент выживаемости будет еще выше.

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