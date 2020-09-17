Путин поручил проверить соблюдение законов об обращении с отходами

Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение органами власти требований законодательства о вовлечении отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. Срок - до февраля 2021 года.

Кроме того, при участии ФСБ и МВД Генпрокуратура должна проверить, соблюдают ли организации и индивидуальные предприниматели, работающие на объектах, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду, законы об обращении с отходами.

Глава государства также указал при необходимости представить предложения по совершенствованию регулирования в сфере обращения с отходами.