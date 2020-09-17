Редкую медаль Олимпийских игр 1896 года продали за аукционе за 65 тыс. долларов

Медаль современных Олимпийских игр в Греции, состоявшихся впервые со времен античности в 1896 году, продали на аукционе в США. Как сообщило издание greekreporter.com, чрезвычайно редкая бронзовая награда ушла с молотка за 65 тысяч долларов.

Уточняется, что на аверсе медали изображен бог Зевс и надпись "Олимпия", а на реверсе - Парфенон с подписью "Международные Олимпийские игры в Афинах 1896 года". Согласно традиции, в то время к наградам прилагался специальный диплом и оливковый или лавровый венок.

Известно, что проданная на торгах медаль была вручена греческому бегуну Георгиосу Цицасу. Вместе с ней на аукцион были выставлены фотографии атлета и именное приглашение Цицасу от короля Греции Георга I на прием в его честь.

По словам представителя расположенного в Бостоне аукционного дома RR Auctions, медали первых современных Олимпийских игр в Афинах чрезвычайно редко выставляются на торги. Их высокая историческая и художественная ценность генерируют огромный спрос на такого рода спортивные трофеи среди частных коллекционеров.