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17.09.2020 10:17
Рубрика: Экономика

100 млрд долларов инвесторы потратят на развитие московских промзон

Текст: Ирина Огилько

Для комплексного развития территорий промзон Москва планирует привлечь инвесторов, ни копейки не вложив бюджетных средств. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ/ТАСС
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Правительство Москвы обследовало 100% промышленных территорий города и теперь в проработке находятся проекты комплексного развития промзон общей площадью около 1,9 тысячи га. Как сообщил Ефимов, в мировой практике комплексный подход к развитию территорий используется довольно редко, чаще всего это точечные проекты, которые инициирует бизнес, а не город. Москва же видит редевелопмент одним из приоритетных направлений и с точки зрения привлечения инвесторов, и с точки зрения долгосрочной стратегии развития экономики Москвы. "Мы планируем привлечь в реорганизацию промзон частное финансирование общим объемом до 7 трлн рублей. Для инвестора это шанс получить площадку и развивать на ней свои проекты, а для города - привести в порядок территории, которые не приносили доход и были неприглядны, а иногда и опасны для жителей", - сказал вице-мэр. В результате реализации программ комплексного развития территорий поступления в столичный бюджет возрастут на 3 трлн рублей, и город получит около полумиллиона новых рабочих мест.

"Один из приоритетов экономической стратегии Москвы - увеличение активности частных инвесторов. Нам важно, чтобы предприятия любого масштаба чувствовали себя уверенно, и были готовы вкладывать деньги в развитие своего бизнеса. Комплексное развитие территорий и девелопмент - отрасли, которые дают высокий мультипликативный эффект, каждый рубль, вкладываемый в такие проекты, дает стимул развитию еще нескольких отраслей", - отметил Владимир Ефимов.

Напомним, первый в Москве и в России договор о комплексном развитии промышленных территорий был подписан в столице в начале июля 2020 года - по нему будет проведена реновация промзоны "Октябрьское поле". Инвестор вложит 14 млрд рублей и построит объекты общей площадью почти 174 тысячи квадратных метров, а также создаст более 500 новых рабочих мест для москвичей. Общая площадь под застройку составляет почти 6 га и помимо нового жилья на этой территории появится два детских сада, школа, поликлиника и технопарк. Предполагаемый бюджетный эффект от проекта составит около 1,8 млрд рублей.

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