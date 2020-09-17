100 млрд долларов инвесторы потратят на развитие московских промзон

Для комплексного развития территорий промзон Москва планирует привлечь инвесторов, ни копейки не вложив бюджетных средств. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Правительство Москвы обследовало 100% промышленных территорий города и теперь в проработке находятся проекты комплексного развития промзон общей площадью около 1,9 тысячи га. Как сообщил Ефимов, в мировой практике комплексный подход к развитию территорий используется довольно редко, чаще всего это точечные проекты, которые инициирует бизнес, а не город. Москва же видит редевелопмент одним из приоритетных направлений и с точки зрения привлечения инвесторов, и с точки зрения долгосрочной стратегии развития экономики Москвы. "Мы планируем привлечь в реорганизацию промзон частное финансирование общим объемом до 7 трлн рублей. Для инвестора это шанс получить площадку и развивать на ней свои проекты, а для города - привести в порядок территории, которые не приносили доход и были неприглядны, а иногда и опасны для жителей", - сказал вице-мэр. В результате реализации программ комплексного развития территорий поступления в столичный бюджет возрастут на 3 трлн рублей, и город получит около полумиллиона новых рабочих мест.

"Один из приоритетов экономической стратегии Москвы - увеличение активности частных инвесторов. Нам важно, чтобы предприятия любого масштаба чувствовали себя уверенно, и были готовы вкладывать деньги в развитие своего бизнеса. Комплексное развитие территорий и девелопмент - отрасли, которые дают высокий мультипликативный эффект, каждый рубль, вкладываемый в такие проекты, дает стимул развитию еще нескольких отраслей", - отметил Владимир Ефимов.

Напомним, первый в Москве и в России договор о комплексном развитии промышленных территорий был подписан в столице в начале июля 2020 года - по нему будет проведена реновация промзоны "Октябрьское поле". Инвестор вложит 14 млрд рублей и построит объекты общей площадью почти 174 тысячи квадратных метров, а также создаст более 500 новых рабочих мест для москвичей. Общая площадь под застройку составляет почти 6 га и помимо нового жилья на этой территории появится два детских сада, школа, поликлиника и технопарк. Предполагаемый бюджетный эффект от проекта составит около 1,8 млрд рублей.