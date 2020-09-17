Евгений Савченко покидает пост губернатора Белгородской области

Губернаторский корпус покидает старожил региональной политики - Евгений Савченко объявил об уходе с поста главы Белгородской области. Он возглавлял регион еще со времен первого президента страны Бориса Ельцина, а сейчас готовится перейти в сенаторы и представлять интересы региона в верхней палате парламента.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области, Евгений Савченко провел рабочую встречу с руководителями местных органов власти, в ходе которой сообщил о решении досрочно прекратить свои полномочия "в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы" (губернатор возглавлял список "Единой России" на выборах в заксобрание). Он уточнил, что написал соответствующее заявление на имя президента РФ Владимира Путина.

Савченко намерен перейти на работу в Совет Федерации. Как сообщает пресс-служба, наделение его полномочиями сенатора рассмотрят на первом заседании Белгородской облдумы 22 сентября. Отметим, что опыт работы в верхней палате у Савченко уже есть. Он был членом Совфеда с 1996 года по 2001 год (тогда в палате заседали сами губернаторы и спикеры региональных парламентов, совмещая работу в Москве и в своем регионе), занимал должность председателя Комитета по аграрной политике.

В ходе совещания, кроме того, Евгений Савченко представил в качестве своего нового первого заместителя Дениса Буцаева, который ранее возглавлял госкомпанию "Российский экологический оператор".

В апреле этого года Евгению Савченко исполнилось 70 лет. Родной для него Белгородской областью он руководил почти 27 лет - с октября 1993 года. Несколько раз переизбирался на выборах (последний раз - в сентябре 2017 года, набрав 69,29% голосов избирателей) и среди всех российских губернаторов был лидером по длительности пребывания в этой должности.

Многие отмечают, что Белгородская область при нем стала передовым регионом по развитию сельского хозяйства, примером становления АПК в качестве эффективной, а главное - прибыльной отрасли экономики. Параллельно в регионе стремительно шла газификация - в настоящее время без газопроводов остаются лишь новые микрорайоны индивидуального жилищного строительства, которое, к слову, тоже всегда оставалось приоритетом губернатора. Фраза "На Белгородчине модно жить в собственном доме" принадлежит ему.