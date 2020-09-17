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17.09.2020 18:48
Рубрика: Власть

Евгений Савченко заявил об уходе с поста главы Белгородской области

Текст: Анна Скрипка
Фото: Антон Вергун/ РИА Новости Фото: Антон Вергун/ РИА Новости
Фото: Антон Вергун/ РИА Новости

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил о решении досрочно покинуть пост главы региона.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Как сообщили в пресс службе правительства области, он заявил об этом на встрече с руководителями органов власти региона, где был представлен Денис Буцаев, назначенный первым заместителем губернатора Белгородской области.

Евгений Савченко отметил, что соответствующее заявление на имя главы государства им уже написано, и на первом заседании Белгородской областной Думы планируется рассмотреть вопрос о наделении Евгения Савченко полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от регионального законодательного собрания.

Справка "РГ"

Евгений Савченко руководил Белгородской областью с 1993 года. За время его управления регионом Белгородская область показала пример эффективного развития агропромышленного комплекса, индивидуального жилищного строительства, развития транспортной инфраструктуры и цифровизации экономики и социальной сферы.

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