Евгений Савченко заявил об уходе с поста главы Белгородской области

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил о решении досрочно покинуть пост главы региона.

Как сообщили в пресс службе правительства области, он заявил об этом на встрече с руководителями органов власти региона, где был представлен Денис Буцаев, назначенный первым заместителем губернатора Белгородской области.

Евгений Савченко отметил, что соответствующее заявление на имя главы государства им уже написано, и на первом заседании Белгородской областной Думы планируется рассмотреть вопрос о наделении Евгения Савченко полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от регионального законодательного собрания.

Справка "РГ"

Евгений Савченко руководил Белгородской областью с 1993 года. За время его управления регионом Белгородская область показала пример эффективного развития агропромышленного комплекса, индивидуального жилищного строительства, развития транспортной инфраструктуры и цифровизации экономики и социальной сферы.