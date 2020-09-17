Фестиваль экранизаций "Читка" объявляет прием заявок

Второй российский фестиваль экранизаций "Читка", который пройдет в Москве 25-29 ноября 2020 года, начинает прием заявок. На участие в основном конкурсе могут претендовать кинопроекты, которые еще не вышли на большой экран и не были в эфире. Это могут быть полнометражные или короткометражные фильмы и сериалы, снятые в разных жанрах, в том числе и анимационные.

Подать заявку на участие можно, учитывая следующие номинации: "Лучшая экранизация (полнометражный фильм)", "Лучшая экранизация (сериал)", "Лучший режиссер экранизации, "Лучший сценарий экранизации", "Лучшее воплощение литературного образа на экране" и "Лучшая экранизация детского литературного произведения".

Киносмотр объявил о том, что в этом году на "Читке" появится театральная секция - ее куратором станет журналист и телеведущий Вадим Верник. Для участия в секции будут отобраны только постановки этого года.

"Это уникальный, мультимедийный фестиваль, который объединяет в себе одни из важнейших направлений искусства - кино, литературу и театр. Я очень рад, что присоединился к фестивалю, - говорит Вадим Верник. - И буду курировать театральную секцию. Мы соберем для просмотра лучшие постановки 2020 года, среди которых жюри выберет победителей в номинациях - "Лучшая театральная постановка по литературному произведению", "Лучшее воплощение литературного образа в театре".

Еще одним нововведением 2020 года станет дополнительная программа, где продюсеры и режиссеры смогут представить идею своего проекта. Запланированные постановки также будут оцениваться жюри - в этой категории будет вручена премия "Первый шаг". Также в этом году добавляется документальная программа - в ней примут участие проекты, посвященные известным писателям.

Заявки можно направлять на почту info@chitkafest.ru с указанием всей необходимой информации о проекте и его авторах. Прием работ продлится до 20 октября.

Смотр организован компанией Red Carpet Srudio. Генеральный продюсер - Антон Калинкин. Куратор кинопрограммы - наша коллега, кинообозреватель "РГ" - Сусанна Альперина.

"Сделать фестиваль экранизаций в России именно сейчас оказалось дальновидным и благодарным делом, - говорит Сусанна Альперина. - Если в прошлом году "на горизонте" нашей "Читки" оказалось около 30 новых экранизаций, то в этом - около ста. И это еще до того, как мы объявили прием работ. Все это - те проекты, которые мы отслеживали в течение года. Какие-то из этих картин уже сняты, причем в разных форматах - полнометражный фильм, короткометражный, сериал, анимация и так далее. Что-то еще - на уровне идеи. Мы постараемся предложить вниманию жюри и зрителей на "Читке" 2020 все самое заметное и интересное, а также решить, как будем поступать, если к следующему году число экранизаций литературных произведение в России снова вырастет более, чем втрое".

Справка "РГ"

Первый российский фестиваль экранизаций "Читка" прошел в Москве с 20 по 23 июня 2019 года. Победитель прошлого года в номинации "Самая ожидаемая экранизация" - сериал режиссера Егора Анашкина "Зулейха открывает глаза" по книге Гузели Яхиной. Показанный на канале "Россия 1", он стал одним из самых рейтинговых проектов на телевидении. Призы за лучшие актерские работы получили Вениамин Смехов и Ирина Печерникова - исполнители главных ролей в картине Юлии Колесник "Земля Эльзы". Фильм, представленный широкой публике на "Читке" впервые, стал последней работой актрисы Ирины Печерниковой.