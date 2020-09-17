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17.09.2020 22:52
Рубрика: Общество

Привет. Привит?

Главы Москвы и Подмосковья рассказали о вакцинации от гриппа и коронавируса
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 210(8264)
Уже около 700 москвичей сделали прививку от коронавируса, все они чувствуют себя хорошо. А всего в списках добровольцев, пожелавших привиться от COVID-19 на этапе испытания вакцины, значатся порядка 60 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
От гриппа уже привились более миллиона москвичей и 323 тысячи жителей области. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС От гриппа уже привились более миллиона москвичей и 323 тысячи жителей области. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
От гриппа уже привились более миллиона москвичей и 323 тысячи жителей области. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Сейчас начинается третий этап испытаний вакцины. Собянин считает, что массовая вакцинация в Москве может начаться в конце ноября или в декабре. А пока градоначальник предлагает жителям сосредоточиться на прививках от гриппа. И признается, что в этом году сезонные простуды не слишком беспокоят москвичей. "И по ОРВИ, и по гриппу ситуация в полтора-два раза лучше, чем в предыдущие годы", - отметил мэр. Это, кстати, может быть связано с соблюдением масочного режима. От гриппа привились уже более миллиона москвичей. В общей сложности власти рассчитывают на 6 миллионов сознательных граждан. "Это собьет волну сезонного гриппа и не приведет к эпидемии, которая может усложнить ситуацию с COVID", - подытожил Собянин.

Фото: РИА Новости
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в прогнозах относительно массовой вакцинации от коронавируса более осторожен. "Я очень надеюсь, что это случится уже в декабре или с нового года", - сказал он, добавив, что прививка от коронавируса для жителей области будет бесплатной. Ситуацию с распространением коронавирусной инфекции Воробьев назвал стабильной. Ежедневно врачи выявляют 150-170 новых больных, в каждом муниципалитете продолжают работать ковидные больничные отделения, в которых в общей сложности насчитывается порядка пяти тысяч коек. А заняты сейчас 2800. "Заметная динамика отсутствует. Бывает, где-то плюсанем, но в основном держимся на уровне", - уточнил Воробьев.

А заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе пошла в рост. Губернатор напомнил, что в области работает сайт privivka.mz.mosreg.ru, где перечислены все прививочные пункты, в том числе и мобильные. В этом году желающим обзавестись иммунитетом можно выбрать любую поликлинику. Работают прививочные пункты также на 23 железнодорожных станциях, в 53 ТЦ, 3 домах культуры и 16 МФЦ. Открыты пункты в 98 деревнях и у метро "Мякинино" в Красногорске. Для вакцинации с собой нужно иметь лишь паспорт и полис, а состояние здоровья человека врачи проверят на месте. А сотрудникам крупных предприятий, чтобы сделать прививку, даже ходить никуда не нужно. На предприятия, где работают более 500 человек, врачи приедут сами. За первую неделю вакцинации от гриппа прививки сделали более 323 тысяч жителей Подмосковья. Если такая динамика сохранится, с задачей привить в этом году не менее 4,2 млн человек медики справятся.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область Прививки и вакцинация

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