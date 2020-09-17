Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности

Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого метеорологами ухудшения погоды. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня до конца дня в столичном регионе ожидается гроза с дождем, временами ливни, усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Местами возможно выпадение до 15 миллиметров осадков - это почти четверть месячной нормы сентября. К слову, месячная норма составляет 65 мм.

В связи с этим приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации возможных последствий непогоды. Организовано дежурство аварийных бригад ГУП "Мосводосток" в местах возможного скопления воды. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов: они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей.

Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания. В городе приняты дополнительные меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли.