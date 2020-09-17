Городские службы оперативно ликвидируют последствия непогоды в Москве

В отдельных районах столицы в четверг, 17 сентября за два часа выпала почти треть месячной нормы осадков. Как рассказали "РГ" в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, наибольшее количество осадков выпало в центре и на северо-западе города. По данным пресс-службы, в центре и на северо-западе Москвы выпало по 20 мм, в Северном округе выпало 17,7 мм, и 16 мм - в Зеленограде, в остальных округах дожди были менее сильными.

Локальные скопления воды, образовавшиеся из-за интенсивного выпадения осадков, оперативно устраняются бригадами ГУП "Мосводосток". Всего в городе дежурят более 300 аварийных бригад и 270 единиц техники предприятия.

На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов: они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей.

Напомним, что согласно прогнозам синоптиков, неблагоприятный прогноз погоды сохранится до конца суток, в том числе ожидается усиление ветра до 26 м/с.