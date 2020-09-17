Как москвичам сэкономить на отоплении

Если дом старый и теплорегуляторов на батареях нет, сэкономить на оплате отопления можно за счет установки современных систем управления отоплением. Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента ЖКХ Москвы, в прошлом году благодаря автоматизированным узлам управления отоплением (АУУ) москвичи сэкономили более 400 тысяч гигакалорий тепловой энергии.

Как рассказали в пресс-службе департамента, в столице растет число домов, заключающих энергосервисные контакты и устанавливающих автоматизированные узлы управления отоплением. Так, если в 2013 году таких систем было чуть больше чем в трех сотнях домов, то в 2017 году стало 800, а сейчас уже 1,5 тысячи.

- АУУшки умеют "подстраиваться" под погодные условия, автоматически регулируя температуру и величину расхода теплоносителя, создавая комфортную температуру в квартирах, - пояснили в пресс-службе. - Благодаря этому расход потребляемых ресурсов в этих домах снизился на 15-25%. Сэкономленные средства распределяются между жильцами и энергосервисной компанией, которая за собственный счет устанавливает энергосберегающее оборудование.

К слову, стоит это оборудование сейчас около миллиона. Эти деньги жители не платят, устанавливает его энергосервисная компания за свой счет. И, соответственно, в первые годы использования оборудования получает выгоду. Жители первые 5-6 лет платят столько же, сколько и обычно. А вот снижение стоимости жильцы ощутят после компенсации расходов компании инвестора. Это происходит обычно через 5-6 лет.

Схема работы аппарата проста: на трубы центрального отопления в подвалах домов устанавливается энергоэффективное оборудование, подключается компьютер, а на внешние стены дома вешаются датчики, ими же оборудуются и внутренние общедомовые помещения, чтобы отслеживать температуру на этажах и создавать равномерно комфортные условия. В зависимости от того, какая погода стоит в зимний период и времени суток, АУУшка подает больше или меньше тепла в стояки отопления. Решение об установке оборудования принимается собранием собственников помещений в многоквартирном доме.

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса подготовка к новому отопительному сезону началась в июле, на два месяца позже обычного. Завершили все плановые работы в установленный срок, к 1 сентября. Отопление включат в домах после того, как пять и более дней среднесуточная температура воздуха будет +8 градусов и ниже.