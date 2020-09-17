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Рубрика: Общество

Все цветы радости

Как в этом году стать участником акции "Посади свое дерево"
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 210(8264)
Традиционная акция "Посади свое дерево", в которой жители Московской области охотно принимают участие начиная с 2013 года, этой осенью пройдет в непривычном формате. Массовых выездов на посадки не будет - санитарные нормы не позволяют. Однако желающие соблюсти традицию все же смогут посадить свое дерево, сообщили в областном комлесхозе.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев - бессменный участник экологической акции. Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев - бессменный участник экологической акции. Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев - бессменный участник экологической акции. Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Эту акцию, напомним, придумали в Наро-Фоминском районе области. В 2013 году председатель районного "Зеленого патруля" Игорь Мохов предложил увековечить память 27 миллионов советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, посадив в честь каждого из них дерево. Тогда же решили, что высаживать молодые ели, сосны и дубки нужно в тех лесничествах, где в борьбе с жуком-короедом прошли самые массовые санитарные рубки. Чтобы восстановить то, что вырубили. Регулярно принимают участие в акции и журналисты "Российской газеты". У нас даже есть собственная аллея из молодых елей, посаженная в Рождественском лесничестве подмосковного городского округа Истра.

Фото: Пресс-служба программы "Мой район"
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В обычное время акция проходит два раза в год - весной и осенью. На площадки, где идет высадка, приезжают автобусами. Сначала дружно работают, потом пьют чай с сушками под песни и пляски самодеятельных коллективов. Все чаще среди участников акции замечают знаменитостей, причем все они находятся за сценой - сажают деревья вместе с остальными. В прошлом году, например, свои деревья сажали Максим Галкин, Дмитрий Маликов, Анжелика Агурбаш, Павел Буре. За эти годы цель акции достигнута более чем наполовину. Высажено порядка 15 миллионов деревьев на площади более шести тысяч гектаров.

В этот раз коронавирус спутал все планы. Но те, кто привык участвовать в акции и не хочет нарушать традиции, могут приехать с лес. "Для этого на геопортале Московской области (rgis.mosreg.ru) нужно выбрать удобную для посещения площадку, созвониться с ответственным за нее и заявить о желании принять участие в акции", - рассказала председатель комитета лесного хозяйства области Елена Казимир. Ответственные за площадки составят график посадок так, чтобы одновременно на участке находилось как можно меньше людей, при этом участники акции, как и прежде, будут обеспечиваться всем необходимым - перчатками, саженцами, ведрами и лопатами.

В этом году на землях лесного фонда планируется высадить порядка 300 тысяч сеянцев сосны и ели

На землях лесного фонда, уточнила Казимир, под посадки подготовлены 37 площадок общей площадью 82 гектара, где силами лесников, волонтеров и просто неравнодушных к экологии граждан будут высажены порядка 300 тысяч сеянцев сосны и ели. А еще 750 участков под озеленение подготовили муниципалитеты. Вообще, акция "Посади свое дерево" все больше смещается в сторону городской среды. Лесовосстановление в области за эти годы уже вышло на те темпы, с которыми лесники справляются сами. Поэтому с каждой акцией городских площадок становится все больше. На них сажают уже не сосны, а липы, каштаны, акации, груши и яблони, многолетние цветы и кустарники, которые долгое время будут радовать жителей разноцветьем.

В этот раз акция проводится не в какие-то конкретные выходные, а идет в течение всего месяца - до 30 сентября. Принять участие в ней можно в любой удобный для себя день.

Кстати

Комитет лесного хозяйства Московской области объявил фотоконкурсе #нашлес2020, который будет проходить в течение всей акции "Посади свое дерево" в социальной сети Instagram. К участию в нем допускаются только пользователи с открытыми аккаунтами. "Нужно до 30 сентября сделать фото на тему: "Красота подмосковного леса" и разместить у себя на личной страничке в социальной сети Instagram с хештегом #нашлес2020", - объясняет правила конкурса руководитель комлесхоза Елена Казимир. - Также нужно подписаться на аккаунты @mosoblcomles и @elena.kazimir.officia и оставить комментарий под постом о конкурсе, указав свой округ проживания". Победителей назовут 1 октября, им обещают неплохиве призы.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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