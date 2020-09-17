Коммунальные службы устраняют последствия непогоды в Москве

За вечер четверга в отдельных районах российской столицы выпало более половины месячной нормы осадков. По данным пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы в лидерах по числу выпавших осадков - северо-восток, где выпало почти 36 мм осадков, на втором месте - север (35 мм).

К слову, в социальных сетях жители этих округов выкладывали фотографии бушующей стихии и ее последствий - подтопленных участков дороги, тротуаров. При этом, в Бирюлево-Восточное пользователи сфотографировали железный контейнер, упавший из-за порыва ветра на несколько машин, сломанные рекламные конструкции, подтопленные переходы и многое другое. По официальным данным, сильный ветер повалил 27 деревьев, в результате чего были повреждены 10 автомобилей.

Пострадавших среди жителей и гостей города нет. Во избежание новых сильных подтопления, аналогичных летним, в районе Варшавского шоссе дежурит бригада Мосводостока. В других районах города аварийные бригады этой службы оперативно устраняют локальные подтопления, очищая решетки ливневки. Как отмечают метеорологи, сильный ливень с порывами ветра до 22 м/с легко засоряет мусором и листьями решетки ливневки. Помимо севера и северо-востока столицы сильный дождь отмечается на востоке, где выпало 30,2 мм осадков, на юго-востоке - 28 мм.

Дорожные заторы из-за непогоды достигли в вечерние часы 9-балльной отметки.

Напомним, что из-за ухудшения погодных условий городские службы работают в режиме повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, которые готовы оперативно выехать в случае падения деревьев, повреждения линии электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей.

Все объекты жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, никаких сбоев не допущено.