Московских лебедей отправят на зимовку

Лебедей, обитающих в семи столичных городских парках, в конце сентября отправят на зимовку в теплые домики в Москве или в одну из областных зооферм. Об этом сообщили "РГ" в Мосприроде.

По данным специалистов, лебеди не любят холодов и, когда водоемы начинают покрываться тонким льдом, птицам становится трудно искать корм и перемещаться по водоему. Зимовать лебеди будут в специально подготовленных для этого закрытых вольерах, в которых есть даже ванны с водой. Всю зиму специалисты Мосприроды будут следить за здоровьем птиц, давать сбалансированный корм - протертые овощи, белковые продукты, комбикорм, крупы, а также ракушечник и песок для улучшения пищеварения.

Самые популярные городские лебеди, как считают специалисты, живут в Парке Горького - здесь обитают две черных и три белых птицы. И если черные лебеди будут зимовать за пределами города, то три белых и их подружка гусыни Гусля останутся в домике на Голицынском пруду. За этой компаний можно будет наблюдать и в холодное время года, так как вольер оборудован большими панорамными стеклами.

В Лианозовском парке птицы отправятся на зимовку в конце октября- начале ноября. За месяц до этого лебедей начнут приучать к тесному контакту с человеком. В этот же период отправятся на зимовку и белые лебеди парка в Митино. А для птиц на Пенягинском пруду уже оборудован специальный зимний вольер. В подобный вольер на зимовку перевезут и пернатых из сквера по Олонецкому проезду у реки Яузы.

Из столицы продолжают улетать перелетные птицы на зимовку в теплые страны. Так, сейчас готовятся к отлету пеночки, мухоловки и зерноядные птицы, например овсянки.