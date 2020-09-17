Москвичей пригласили на прогулку в 10 тысяч шагов по ВДНХ

Главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, академик Лео Бокерия приглашает в ближайшее воскресенье, 20 сентября, пройти маршрут №1 на ВДНХ. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе Лиги здоровья нации.

Накануне Всемирного дня сердца (29 сентября) в Москве состоится акция "Каждому муниципалитету - маршрут здоровья". Его участниками станут студенты, преподаватели, волонтеры и просто любители ходьбы. Собравшимся предстоит совершить массовую пешую прогулку по территории ВДНХ, Останкинского парка и Ботанического сада. Помимо пользы от самой прогулки, участникам предстоит увидеть памятники главной выставки страны с необычных ракурсов.

- Ходьба - золотой рецепт оздоровления, - убежден организатор акции, президент Лиги здоровья нации, главный внештатный специалист сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, академик Лео Бокерия. - Люди, которые ходят, подчеркну, ходят два часа в неделю, живут на 7-8 лет дольше, чем те, кто ведет сидячий образ жизни. Поэтому ходьба, конечно, для человека, который профессионально спортом не занимается - это идеальный вариант для восстановления физической формы и ее поддержания.

Перед началом акции специалисты измерят пульс и давление участникам. А инструкторы Лиги здоровья нации по ЗОЖ проведут инструктаж. Стартует акция в 12:00 на площадке перед Главным корпусом Российского государственного социального университета.