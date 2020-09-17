Названы лучшие команды туротрасли Москвы

В Москве определись десять команд-победителей акселератора "Фабрика туристических продуктов и сервисов". Это программа столичного комитета по туризму по поддержке стартапов и созданию технологичных решений для отрасли.

"Вызванные пандемией ограничения на международные поездки формируют колоссальный отложенный спрос, - отметила заммэра Наталья Сергунина. - Кто окажется привлекательнее остальных, когда ситуация полностью нормализуется? Тот, у кого будут выгодные предложения и лучшая инфраструктура, в том числе цифровая. За последние месяцы люди по всему миру привыкли к новому уровню цифрового комфорта. Их требования возросли. Чтобы быть конкурентными, нам надо адаптироваться. Важно развивать и поддерживать технологичные проекты в туротрасли".

Среди разработок, признанных лучшими по решению жюри, - онлайн-сервис для организации семейных путешествий, бот для планирования бюджета поездки, сервис городских прогулок с виртуальными гидами.