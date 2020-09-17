Первый в России музей тишины на следующей неделе откроется в Москве. Как рассказала основатель и идеолог проекта Мария Айзина, здесь каждый сможет оценить, насколько притягательно беззвучие. И как одновременно бесценно иметь возможность вернуться в мир звуков.

Музей "В Тишине" в Кузьминском парке создан специально для того, чтобы здоровые люди смогли лучше понять мир глухих. В России примерно 13 миллионов человек не слышат совсем. И тем не менее они прекрасно владеют языком тела, прекрасно общаются, узнают новости, признаются в любви. "В мире тишины музыку слушают - телом, разговаривают - руками и лицом, узнают новое - глазами, - объясняет Мария Айзина. - Погружение в тишину теперь стало, благодаря новому музею, увлекательным и познавательным аттракционом, в котором можно увидеть себя и других с новой стороны, открыть в себе скрытые возможности". Как говорят организаторы, экскурсии сюда будут полезны всем, кто любит новые эксперименты и ощущения, или просто устал от городского шума и суеты.

Главная особенность музея в том, что каждый посетитель при входе надевает шумозащитные наушники. В них гости проходят в интерактивные залы, где в течение 75 минут выполняют разные задания экскурсоводов. Среди них одни из самых задорных - Ксюша и Данила. Они могут пригласить любого человека в этот музей, не произнося ни единого слова. Больше того, создатели музея смогли пригласить и слабослышащего танцора. Хотя, казалось бы, музыку можно только слышать. Музей "В Тишине" это опровергает.

Каждый посетитель музея сможет научиться понимать своего собеседника без слов. Именно на это направлены многие задания "тихих" квестов. Также многие получат шанс познакомиться с языком жестов и даже сочинять целые рассказы с его помощью. Самое удивительное, что он отличается в "русском" и "американском" вариантах! Даже базовую и самую душевную фразу "Я тебя люблю" русский и американец "покажет" совершенно по-разному. А как об этом и о других своих чувствах без слов расскажут здоровые люди? Вот это, пожалуй, составляет главный всеобщий интерес к новому музею.

Его создатели уверены, что будут популярны не только экскурсии. Побыть в тишине идеально, например, для тимбилдинга. Именно изучая новый язык и возможности друг друга, работники одного коллектива становятся сплоченнее. В этом легко убедиться на опыте многих коллективов. Даже в 90-е была популярна телеигра "Пойми меня", когда участники пытались объяснить другу другу какое-нибудь слово или ассоциацию к нему с помощью невербальных средств. Порой получался испорченный телефон: цепочка непонимания и ошибок превращала условный арбуз в коронацию.

Каждый посетитель попадает в особенный мир, надев шумозащитные наушники

В новом музее этот популярный формат будет дополняться. Например, здесь придумали развлекательные и в каком-то смысле даже познавательные программы и для дней рождения, и даже для романтических свиданий. Партнер, не говорящий ни слова, но выражающий свои чувства взглядами и жестами, должен раскрыться по-новому. Даже в том случае, если супруги вместе 20 лет и более. Музей откроется для всех 26 сентября по адресу: Кузьминский парк, 1, стр. 12, он будет работать ежедневно с 10.00 до 21.00. Как говорят создатели и участники этого проекта, гости музея под руководством носителей тишины будут открывать, подобно кэрроловской Алисе, двери в страну чудес, наполненную захватывающими испытаниями и веселыми приключениями. Музей - это развлечение со смыслом для взрослых и детей от 8 лет. Хотя есть и программы для взрослых.