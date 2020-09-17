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17.09.2020 09:16
Рубрика: Власть

Петр Бирюков: В Москве установили 13 современных станций контроля воздуха

Текст: Ирина Огилько
Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В Москве установили 13 современных автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Завершены работы по замене 13 станций контроля загрязнения воздуха, которые были созданы в 2003-2006 годах, так как за время непрерывной работы закончился срок полезного использования их оборудования", - отметил Петр Бирюков.

По его словам, современные станции отличает повышенная надежность. "Каждый объект оснащен современным оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, суммы углеводородных соединений, сероводорода", - пояснил заместитель мэра.

Он сообщил, что новые станции будут следить за содержанием в воздухе взвешенных частиц с размером менее 2,5 мкм - РМ2,5. Именно их ВОЗ признает одними из самых опасных загрязняющих веществ.

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

"Таким образом в результате замены в Москве до 29 увеличилось число станций, контролирующих приоритетные взвешенные частицы РМ2,5", - отметил Петр Бирюков.

Результаты измерений с нового оборудования будут доступны в режиме "реального времени" на сайте ГПБУ "Мосэкомониторинг". Московская система мониторинга сегодня включает 56 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы на территории города, три передвижных экологических лаборатории и аналитическую лабораторию, аккредитованную на анализ более 70 веществ в воздухе.

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