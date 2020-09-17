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17.09.2020 02:49
Рубрика: Общество

Синоптики назвали сроки прихода "золотой осени" в Москву

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Период золотой осени в столице страны будет продолжительным и красочным. И погода этому только поспособствует, рассказали в Гидрометцентре России. Минувшее лето принесло большое количество осадков, поэтому можно рассчитывать на длительный и комфортный погодный отрезок золотой осени.

Фото: iStock
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"Когда влаги мало, то корни не могут подпитывать ей ветви, листва быстро опадает. В этом году ситуация иная: только в мае выпали три месячные нормы осадков, в июне - больше двух норм, август был не очень дождливым, но влаги все равно много", - цитирует ТАСС научного руководителя ведомства Романа Вильфанда.

Окунуться в теплую осень жители и гости Москвы смогут с понедельника, 21 сентября. Предварительные расчеты показывают, что в течение следующей недели погода будет преимущественно антициклональной, а значит стоит ждать ясного неба и солнца, отсутствия ветра и осадков. Что касается температуры, то ночами будет прохладно - не выше семи, зато днем воздух будет прогреваться до 18 градусов.

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