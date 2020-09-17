Синоптики рассказали, когда в Москву снова вернется тепло

В столичный регион пришли дожди. Однако ненастье долго не задержится, говорят синоптики.

Как сообщает центр "Фобос", следующая неделя в Москве начнется с очередной волны тепла. Столбики термометров плавно поползут вверх. В середине недели воздух прогреется до +20 градусов. Не исключено, что 25 и 26 сентября температура будет еще выше. Самое главное - погода ожидается солнечной и без осадков.

- Так что еще один эпизод бабьего лета, возможно, и целый сериал хорошей погоды в последней декаде сентября, вполне вероятен, - отмечают синоптики.